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Milli Mücadele tanıklığı Çağdaş Sanatlar Merkezinde

Çankaya Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılında Milli Mücadele ruhunu yansıtan fotoğraf ve belgelerden oluşan Anadolu Hükümeti Ankara’sı sergisini Ankaralılarla buluşturdu.

Elif Duman
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Araştırmacı ve Koleksiyoner Dr. Koray Özalp’in arşivinden belge ve fotoğrafların yer aldığı sergi, 2 Ocak 2020 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. 

Çankaya Belediyesi, ‘Çankaya Tarihine Sahip Çıkıyor’ projesi kapsamında Mondros Mütarekesinden Cumhuriyet’in ilan edildiği tarihe kadar uzanan zaman diliminde gerçekleşen bazı önemli olay ve gelişmelerin geleceğe aktarıldığı fotoğraf ve belgelerden oluşan Anadolu Hükümeti Ankara’sı sergisini Ankaralılarla buluşturdu.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde açılan ve görsellerin büyük bir çoğunluğunun ilk kez sergilendiği çalışmaların yer aldığı serginin açılışına Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ev sahipliği yaptı.

Küllerinden bir kez daha doğan Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti olma sürecine ve bir büyük dehanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir ümmeti nasıl adım adım bir Ulus’a dönüştürdüğüne tanık olunan sergide araştırmacı ve koleksiyoncu Dr. Koray Özalp’in çalışmaları tarihe tanıklık ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılına denk gelmesi ile de ayrı bir öneme sahip olan serginin açılışını yapmaktan büyük onur duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu sergi, bu koleksiyon çok değerli izler taşıyor. Bizim tarihimiz burada, bizi biz yapan değerler burada, Cumhuriyet burada, Mustafa Kemal Atatürk burada. Bir ülkenin yokluk içerisinde işgal altındayken nasıl şahlanıp emperyalizmi devirip bağımsız bir ülke, bağımsız bir devlet, bağımsız bir ulus yaratmanın bütün izleri burada. Biz bu değerlere sahip çıkacağız çünkü biz Çankaya’yız, çünkü biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz. O yüzden bu değerli koleksiyonu bizimle paylaştığı için Koray Özalp’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

İLK MECLİSİN ROZETİ

Anadolu Hükümeti Ankara’sı sergisine koleksiyonlarıyla katkı sunan Koray Özalp ise yıllar boyu düzenli ve seri bir şekilde bilinçli olarak biriktirdiği eserlerden oluşan Ankara Koleksiyonlarını sergilemenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bu çalışmanın geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür eden Özalp, eski yazıyla Büyük Millet Meclisi yazan ve ortasında Mustafa Kemal’in kalpaklı bir portresi bulunan özel bir rozeti Taşdelen’e hediye etti. Taşdelen de, “Dedem Diyap Ağa’nın rozetini takmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Anadolu Hükümeti Ankara’sı sergisi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 2 Ocak tarihine kadar gezilebilecek.
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Bugün 12:05 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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