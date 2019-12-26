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TOBB ve Vodafone, Konyalı KOBİ’lere dijitalleşmeyi anlattı

KOBİ’lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile dünyada yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, TOBB’un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın sekizinci durağı Konya oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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KOBİ’lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile dünyada yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, TOBB’un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın sekizinci durağı Konya oldu. Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda, “KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte işletmelerin dijital skorlarını artırmalarının yolları ile tasarruf ve verimlilik sağlayabilecekleri teknolojiler ele alınırken başarı öyküleri de paylaşıldı.

26 Aralık 2019 - Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki sekizinci etkinliği Konya’da gerçekleştirildi, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) himayesinde Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda EticaretSEM ve Eticaret Merkezi A.Ş. tarafından “KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte alanında uzman 24’ü aşkın konuşmacı, KOBİ’lerin dünyada dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabileceğini tartıştı. Bu yıl Trabzon, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir ve Adana Diyarbakır’ın ardından Konya’da düzenlenen organizasyonda şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve büyümesi konusunda fikir ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın açılış konuşmalarını, TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ile Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Yalın Özcan gerçekleştirdi.

Selçuk Öztürk: İhracatta ürün ve ülke sayısını artıracak

KOBİ’ler için e-ticaret ve e-ihracat’ta çok büyük fırsatlar olduğunu söyleyen TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk,şunları söyledi:

“Türkiye’de e-ticaret pazarı 2014 yılında 18,9 milyar TL iken 2018 yılında yaklaşık 60 milyar TL olmuştur. Buna rağmen ülkemizdeki perakende pazarına oranı yüzde 5.3 ile gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kalmaktadır. Teknolojik yeniliklerle, son derece dinamik olan e-ticaret sektörünün, mobil uygulamaların gelişimiyle, ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını düşünüyoruz. E-ihracata rakamsal olarak baktığımızda Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payın, henüz yüzde 0.3 düzeyinde olduğunu görüyoruz. 2023 yılına kadar bu oranın yüzde 5’e ulaşacağı öngörülmektedir.

E-ihracat, ihracatçı sayımızla birlikte, ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir araçtır. Günümüzde e-ihracat ile KOBİ’ler yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşabilme imkânı yakaladılar. Bu imkânı en iyi şekilde değerlendirmemiz, dünyanın hızla yol aldığı bu yarışta Türkiye ve Konya olarak geride kalmamamız gerekmektedir. KOBİ şehri ve yüze yakın sektörde üretim yapan Konya, bugün dünyada 180 ülkeye ürünlerini ulaştırmaktadır. Hedefimiz Türkiye ihracatındaki yüzde 1,2 olan payımızı yüzde 5 seviyelerine çıkarmaktır.”

Yalın Özcan: KOBİ’lere rehberlik ediyoruz

Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ’lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerektiğini kaydeden Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Yalın Özcan Vodafone olarak, tam bu noktada devreye girdiklerini ve KOBİ’lere dijitalleşme yolculuklarında rehberlik ettiklerini vurguladı. Yalın Özcan, şöyle konuştu:

“Dijitalleşmenin sunduğu fırsatları olabildiğince fazla sayıda işletmeye ulaştırmak amacıyla TOBB işbirliğiyle KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi’ni hayata geçirdik. Bu sayede, KOBİ’lerin dijitalleşmeyi kullanarak verimliliği artırmak, tasarruf sağlamak, rekabet güçlerini artırmak için ihtiyaç duydukları yol haritasını birlikte çiziyor ve fırsatları yakalayabilmeleri için onlara destek oluyoruz. Bu projeyle, KOBİ’lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviyelerini ölçüyoruz.Dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlara göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici anlık raporlar iletiyoruz. TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmaları’nda ve Dijital Yolculuk eğitimlerinde KOBİ’lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor, geleceğin kodları hakkında bilgi veriyoruz. Projeyle işletmelerin, dijitalleşmeyle neler kazanabileceklerini gördükçe, bu alandaki adımlarını hızlandıracağını, bunun da Türkiye'nin dijitalleşme seviyesini artıracağını düşünüyoruz. Vodafone Business olarak hedefimiz, tüm Türkiye’yi dolaşmak, ülkemizin şehir şehir, sektör sektör dijitalleşme haritasını çıkarmak ve her ölçekten işletmeyi geleceğe hazırlayabilmek.”

Başarı öyküleri paylaşıldı

Açılış konuşmalarının hemen ardından Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Yalın Özcan moderatörlüğünde, “Başarılı KOBİ Örnekleri” başlıklı panel yapıldı. Panelde, Memak Makine IT Müdürü Ahmet Uğur Ay, Koyuncu Akaryakıt Satın Alma Müdürü Özgür Kerpiççi ve Söz Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Sözen kendi sektörlerinden örnekler vererek dijitalleşmenin yarattığı fırsatları anlattı.

Gelecekteki Sen Kurucusu İnci Abay Cansabuncu’nun sunumunun ardından yapılan “Fintech’ler KOBİ’lerde Dijital Dönüşümün Neresinde?” konulu ikinci panele ise Akbank KOBİ Ürün Müdürü Gökalp Yanıkçı, Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ve Kolay İK Finans Yöneticisi Doğan Dinçer katıldı. Trendyol Pazaryeri Kategori YöneticisiGökhan Günay’ın “E-Ticarette Pazaryeri” konulu bir konuşma yaptığı etkinlikte, Vodafone Türkiye tarafından anlık ve etkileşimli olarak Konyalı KOBİ’lerin dijital skor ölçümleri de yapıldı.

Ideasoft Satış Direktörü Zekeriya Ateş’in sunumuyla başlayan etkinliğin öğleden sonraki bölümünde Yeni Medya Stratejisti ve Yapımcı Elif Dağdeviren “İş’te Yeni Medya Stratejileri”, Oplog İş Geliştirme Uzmanı Gizem Aygün “E-Ticaret Lojistiği” konulu birer sunum gerçekleştirdi. Nebim Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Gül Yalçın Çevik ile İpara Satış Müdürü Özer Güngören’in sunumlarının ardından günün son panelinde “E-Ticarette Lojistik ve Ödeme Sistemleri Entegrasyonları” konusu ele alındı. Bu panele de TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ile epttavm CEO’su Hakan Çevikoğlu katıldı.

sahibinden.com Online Pazarlama Müdürü Arda Deniz Ergün, Tek Kılavuz Dijital Pazarlama ve Satış Direktörü Arda Suvay ve Entegre Pazarlama ve Satış Direktörü Birkan Tüzer’in sunumlarıyla devam eden etkinlik, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir’in konuşmasıyla sona erdi.
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