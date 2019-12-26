Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:54 TSİ- Sağlık G: Bugün 16:55 TSİ

Soğuk Havaların Sinsi Hastalığı Raynaud Fenomeni

Soğuk havalarda ortaya çıkan Raynaud Fenomeni, el ve ayaklar başta olmak üzere vücudun belli bölgelerinde renk değişimlerine, uyuşma ve ağrılara sebep oluyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Soğuk havaların yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığı bugünlerde görülme olasılığı yükselen hastalıklardan birisi de Raynaud Fenomeni. Raynaud Fenomeni, tipik olarak soğuğa maruz kalındığı zaman el ve ayak parmaklarının özellikle uç kısımlarında meydana gelen mavi, mor renk değişikliği olarak tanımlanabilir. Atardamar sistemi ile ilgili olan hastalıkta, organik bir sorun olmamakla birlikte fonksiyonel bir sorun mevcuttur, fizyolojik tepkilerin aşırı halde görülmesi söz konusudur.

Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, hastalığın belirtilerini şöyle sıralıyor: “Normalde soğuk havalarda el ve ayak parmak uçlarındaki damarlar, düşük ısının etkisi ile büzüşürler ve bu durum fizyolojik olarak damarlardaki kan akımını azaltır. Kişiler bu durumu, ellerde ve ayaklarda üşüme olarak hissederler. Ancak Raynaud Fenomeninde normal olarak sayılabilecek bu fizyolojik tepki normalden uzun ve şiddetlidir. Bu da el ve ayak parmaklarına oksijenlenmiş kanın uzun süre ulaşmamasına ve parmak uçlarında üşüme ile birlikte morarma meydana gelmesine neden olur. Hastalık, el ve ayak parmak uçları haricinde de kendini belli edebilir ve kulak kepçesi, burun, yüz, diz, meme uçları da etkilenebilir. Nadiren tüm kol ve bacakta da bulgular görülebilir. Parmaklarda renk değişiminin yanı sıra iğnelenme, uyuşma, ağrı olabilir. Eğer damarların daralma dönemi uzun sürerse dokular için tehlikeli bir süreç ortaya çıkabilir. Stres durumlarında da tetiklenebilen bu hastalığın en belirgin nedeni soğuk hava olduğu için hastaların şikâyetleri ve doktora başvuruları kış aylarında belirginleşmektedir.“

Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tedavide direkt etkili ilaçlar bulunmadığını ve soğuk hava gibi atakları tetikleyen faktörlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Özellikle soğuk kış aylarında kalın çorap ve eldiven giyilmesi hastalığın ataklarının daha seyrek ve daha az şiddetli olmasını sağlar. Bununla birlikte stresten uzak durulmalı, sigara içilmemelidir. Damarlarda daralmaya neden olabilecek ilaçların (nezle-grip ilaçları, migren ilaçları ve bazı psikiyatrik ilaçlar)kullanımına dikkat edilmelidir. Altta yatan ve Raynaud Fenomenine neden olacak hastalıklar saptanırsa mutlaka o hastalıklara yönelik gerekli tedavilere derhal başlanılmalı ve romatolojik hastalıklar açısından dikkatli olunmalıdır” dedi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
​Otizmli bireyler, duyguları rehberlikle öğrenebiliyor​ mask
​Otizmli bireyler, duyguları rehberlikle öğrenebiliyor​
Esnaf ve sanatkarlar indirimli sağlık hizmetinden yararlanacak mask
Esnaf ve sanatkarlar indirimli sağlık hizmetinden yararlanacak
​Merdiven çıkarken yorulma kalp rahatsızlığı belirtisi olabilir mask
​Merdiven çıkarken yorulma kalp rahatsızlığı belirtisi olabilir
Sağlıklı yılbaşı sofrası için 8 önemli kural mask
Sağlıklı yılbaşı sofrası için 8 önemli kural
Yılbaşı ertesi detoks önerileri mask
Yılbaşı ertesi detoks önerileri
Kusursuz gülümsemenin şifresi mask
Kusursuz gülümsemenin şifresi
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin mask
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin
Acıbadem Internatıonal Medıcal Center, Hollanda’da ‘en iyi’ ilk 10’da! mask
Acıbadem Internatıonal Medıcal Center, Hollanda’da ‘en iyi’ ilk 10’da!
Yılbaşı gecesi yediklerinizden pişmanlık duymayın mask
Yılbaşı gecesi yediklerinizden pişmanlık duymayın
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık mask
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık

Bugün 16:54 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
​Otizmli bireyler, duyguları rehberlikle öğrenebiliyor​ mask
​Otizmli bireyler, duyguları rehberlikle öğrenebiliyor​
Yılbaşı ertesi detoks önerileri mask
Yılbaşı ertesi detoks önerileri
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin mask
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık mask
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık
Flaş Haber! Gripten Dolayı 106 Kişi Hayatını Kaybetti! mask
Flaş Haber! Gripten Dolayı 106 Kişi Hayatını Kaybetti!
Soğuk Havalarda Dişleriniz Ağrıyorsa Sebebi Bu Olabilir! mask
Soğuk Havalarda Dişleriniz Ağrıyorsa Sebebi Bu Olabilir!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi mask
AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması mask
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması
Asgari Ücretliler Dikkat! 2020 Asgari Ücreti Belli Oldu mu? İşte 4. Toplantı... mask
Asgari Ücretliler Dikkat! 2020 Asgari Ücreti Belli Oldu mu? İşte 4. Toplantı...
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar! mask
Yerli Otomobille İlgili Yeni Detaylar!
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır" mask
Başkan Altınok: ''Gelinlik giymek en doğal haktır"
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor  mask
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor 

GALERİ

İşkur Destekli Dış Ticaret Programında mezuniyet heyecanı yaşandı mask
İşkur Destekli Dış Ticaret Programında mezuniyet heyecanı yaşandı
Başkan Altınok, Karargahtepe’ye yürüdü mask
Başkan Altınok, Karargahtepe’ye yürüdü
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı mask
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK’ta rekor kırdı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL