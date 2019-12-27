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Yılın en çok konuşulan teknik direktörleri belli oldu

Süper Lig’de ilk yarıda son hafta heyecanı yaşanırken, 2019 yılının en çok konuşulan teknik adamları da belli oldu.

Elif Duman
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Süper Lig’de ilk yarıda son hafta heyecanı yaşanırken, 2019 yılının en çok konuşulan teknik adamları da belli oldu. Süper Lig ekiplerinden 18 takımın başında görev alan hocalardan 16’sını yerli teknik adamların oluşturması ise dikkatlerden kaçmadı.

FATİH TERİM ZİRVEDE

Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig’de görev yapan teknik direktörlerin medya karnelerini çıkardı. Ajans Press’in 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 24 bin 25 haber çıkan Fatih Terim olduğu görüldü. 21 Aralık 2017’de tekrar Galatasaray’ın başında göreve başlayan Terim, yılın en çok konuşulan hocası olmayı başardı.

Süper Lig’in en çok konuşulan ikinci teknik direktörü, hakkında 15 bin 7 yazılı basın yansıması tespit edilen Ersun Yanal oldu. Trabzonspor’un teknik patronu Ünal Karaman ise 12 bin 672 haberle en çok konuşulanlar listesinde üçüncü sırada yer aldı.Beşiktaş’ın hocası Abdullah Avcı 11 bin 977 haber yansıması ile dördüncü sırada yer bulurken, Aykut Kocaman 6 bin 980 haberle listenin beşinci sırasında yer aldı. Şu an Avrupa’da yoluna devam eden tek temsilcimiz Başakşehir’in teknik sorumlusu Okan Buruk 4.476 haberle altıncı, Sivasspor’la şampiyonluk mücadelesi veren Rıza Çalımbay ise 3 bin 225 haberle yedinci sırada yer aldı. Diğer teknik adamların konuşulma sayıları ise sırasıyla şu şekilde oldu; Sergen Yalçın (2bin 675), İlhan Palut (2 bin 415), Marius Sumudica ( 2 bin 228), Mehmet Özdilek ( 2 bin 68), Mustafa Kaplan (bin 921), Hamza Hamzaoğlu (bin 661), İsmail Kartal ( bin 640), Bülent Uygun( bin 527), Erol Bulut (bin 408), Tayfur Havutçu (408), Stjepan Tomas (357).

VAR TARTIŞMALARI BİTMEDİ

2019 yılında spor olayları arasında en fazla tartışılan konu ise hiç kuşkusuz VAR sistemi oldu. Geçtiğimiz yıldan beri birçok futbol kulübü VAR kayıtlarının açıklanması ile alakalı TFF’ye başvuruda bulundu. Uygulama devreye girdiği günden beri süren tartışmalar ise medyada 20 bin 792 haberle yansıma buldu.
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