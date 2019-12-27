EGİFED Yönetim Kurulu 2020 Beklentilerini Açıkladı

Akhisar Genç İşadamları Derneği (AKGİAD), Balıkesir Genç İşadamları Derneği (BAGİAD), Bandırma Genç Girişimci İşadamları Derneği (BANGGİAD), Ege Genç İş İnsanlar Derneği (EGİAD), Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) ve Nazilli Genç İşadamları Derneği (NAZGİAD) olmak üzere 6 iş insanları derneğinin oluşturduğu Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu ( EGİFED) Aralık ayı toplantısını EGİAD ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter yaptığı açıklamada “ EGİFED Yönetim Kurulu Toplantımızda çeşitli şehirlerde farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok üyemizle biraraya geliyoruz. 2019 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren büyümede yaşanan pozitif ivme 2020 için büyümenin hızlanacağı yönünde umut verici sinyaller veriyor. Diğer taraftan geçtiğimiz dönemde neredeyse her sektörde, özellikle KOBİ’lerde yaşanan tahsilat ve finansman sorunu ekonomide ciddi tıkanmalara yol açtı. Reel sektörü canlandırmak ve yatırım artışı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen faiz indirimlerinin, kredilerin bir miktar toparlanmasını sağlayarak tahsilatların gerçekleşmesi açısından da olumlu hava yarattı” diye konuştu.

Tüketime Dayalı Değil, Katma Değerli Üretime Dayalı Büyüme

Bu yıl, Merkez Bankası’nın art arda yaptığı faiz indirimleri ile dünyanın parasal genişlemeye girdiği döneme denk gelmesi Türk Lirasının ciddi kayıplar yaşamasının önüne geçtiğini belirten EGİFED Başkanı İlter, “bu konjonktürde ülkemizde enflasyonun hızlı bir şekilde gerilemesine şahit olduk. 2019 yılı enflasyonun yüzde 11 veya 12 bandında kapatacağımız anlaşılıyor” dedi.

Ekonomik büyüme beklentileri ve işsizlik konusuna da vurgu yapan Aydın Buğra İlter, “Üst üste 3 çeyrek küçülme yaşayan Türkiye ekonomisi 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 0,9’luk büyümeyi gördü. Enflasyon ve faiz oranlarında yaşanan gerileme ile kredi piyasasında yaşadığımız canlanma ve reel kesim ile Tüketici Güven Endeksi gibi öncü göstergelerde yaşanan yukarı yönlü ivmelenme, ekonomik büyümemizin önümüzdeki dönemde hızlanması ümidimizi oluşturmakta. Yukarı yönde bir ivme kazanan büyümenin yüksek işsizlik oranına da olumlu yansımasını umut ediyoruz. Önümüzdeki yıl Orta Vadeli Program yüzde 5 büyüme hedeflemektedir. Yüzde 5'in altında bir büyümenin işsizliği daha da yükseltebileceğini öngörerek, büyüme hedeflerinin yakalanmasının bu anlamda kritik olduğunu düşünmekteyiz. Ama elbette büyümenin oranı yanında, bileşenlerinin de önemli olduğunu hatırlatarak, özel tüketim ve devlet harcamalarına dayalı bir büyüme yerine, katma değerli üretime dayalı bir büyüme elde etmeyi arzu ettiğimizin altını çizmek isteriz.”

“Ülkemizin en önemli ekonomik ve sosyal sorunlarından biri olan işsizliğin azaltılması için istihdam artırıcı politikaların geliştirilmesi önem arz ediyor. Özellikle, yüzde 26,1 olan genç işsizlik oranının düşürülmesi önemlidir. Genç işsizlik oranının yüksekliği, sosyo-ekonomik açıdan iş dünyasının genç temsilcileri olarak bizleri endişelenmektedir” diye konuştu.

KOBİ’lerin Finansmana Erişimi için Araçlar Arttırılmalı

Geçtiğimiz dönemde ekonomimizin lokomotifi KOBİ’lerimizin, tahsilat başta olmak üzere finansman sorunları ekonomiyi ciddi ölçüde olumsuz etkilendiğinin altını çizen EGİFED Başkanı İlter, bu kapsamda, KOBİ’lerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla KOBİ’leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyan alacak sigortası sisteminin yaygınlaştırılması, bankaların kredi teminatı konusundaki katı yaklaşımlarını esnetmesi, finansal kiralamanın yaygınlaştırılması, KOBİ’lerin uzun vadeli alacaklara karşı korunması, Kredi Garanti Fonu imkanlarının arttırılması, KOBİ’lerin finansal kredi ve ayrıca riskten korunma ihtiyaçlarına cevap vereceğini söyledi.

Reel sektörü canlandırmak ve yatırım artışı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen faiz indirimlerinin, kredilerin bir miktar toparlanmasını sağlayarak tahsilatların gerçekleşmesi açısından da olumlu hava yarattığını belirten İlter; ancak sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınmanın sağlanması; faiz indirimlerinin yanı sıra üretime ve ihracata dayalı ekonomiye geçilebilmesi için yapısal ve ekonomik reformların hayata geçirilmesi ve kural temelli bir ekonomik sistemin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Odağımızda Teknoloji, Dijitalleşme ve Verimlilik Olmalı

“Kalkınma odaklı büyümenin sağlanması ve en önemli sorunlarımızdan biri olan yüksek işsizlik oranının düşürülmesi için üretim yatırımlarının artışı sağlamalı, özellikle de katma değeri yüksek mal ve hizmet yatırımlarına yönelmek gereklidir. Tüketime dayalı değil, teknoloji ve dijital dönüşüme dayanan, marka değeri olan, yüksek katma değerli mal ve hizmet ihracatına dayalı bir ekonomik modele ihtiyaç vardır.” diye konuşan İlter,

“Ekonomimizin sağlıklı ve güçlü bir biçimde işlemesi, yapısal reformlar ile sisteminin güçlendirilmesine bağlıdır. Hukukun üstünlüğü ve eğitim, çağdaş ve katılımcı demokrasi, fikir ve ifade özgürlüğü, kurumların bağımsızlığı ve özerkliği ile liyakati esas alan bir sistemin inşası ekonomik reformların temelini sağlamlaştıracaktır.”

“Günümüzde üretim ve sanayi, teknoloji ile dijitalleşme çerçevesinde şekilleniyor. Bu süreçte ne yaparsak yapalım odağımıza yüksek verimlilik ve yüksek katma değer artışı yaratacak üretimi koymalıyız.

Vergiyi değil, üretimi artırmalıyız. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ederken, vergiyi adil bir şekilde tabana yaymalıyız. Ekonominin güven unsuru üzerine inşa edildiğini unutmadan, yatırım ortamını iyileştirip, istihdam alanlarını geliştirip, büyümenin kalitesi ve sürdürülebilirliğine odaklanan sanayi odaklı, kalkınma odaklı ekonomik modele konsantre olmalıyız.” diye konuştu.