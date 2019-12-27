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Keçiören’de masal oyun terapisi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: ''Çocuklarımız donanımlı olursa geleceğimiz parlak olur.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ben Kendimim” temalı Masal Oyun Terapisi etkinliğinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çocuk Eğitim merkezimiz (ÇEM), çocuklarımıza yeni ufuklar açmak, onların zihinsel, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek, dikkat ve koordinasyon becerilerini geliştirmek için masal terapisi ve çocuk yogası atölye çalışmalarını gerçekleştirmeye devam edecek. Çocuklarımızı iyi ve donanımlı yetiştirdikçe ülkemizin geleceği daha parlak olacaktır.” dedi.

DOĞRU NEFES ALMA VE GRUP ÇALIŞMASI ÖĞRETİLDİ

Keçiören Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) tarafından “Ben Kendimim” adı altında düzenlenen Masal Oyun Terapisi etkinliği terapist Tuğba Ayata ile çocuk yogası eğitmeni Tuğba Arslan tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe, ÇEM’e kayıtlı 20 çocuk ile veliler yoğun ilgi gösterirken, masal dünyasının renkli sokaklarında yürüyen çocuklar, doğru nefes alma tekniklerini ve grup çalışmasını deneyimledi. Etkinliğin önümüzdeki günlerde yetişkinler için de yapılması planlanıyor.

“ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİNİ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE KURMALIYIZ”

Gelişmişlik seviyesi yüksek bir toplum inşa etmek için çocuklara verilen eğitimin sağlam temeller üzerine kurulması gerektiğini vurgulayan Başkan Altınok, “Devletimizin, milletimizin, ailelerin ve bizlerin göz bebeği olan yavrularımızın temelini sağlam atarsak, fen bilimlerinde de sosyal bilimlerde de başarılı olurlar. Elbette çocuklarımız terlemeden, yorulmadan, etkili ve verimli çalışmadan başarıya ulaşamazlar. Bu noktada bizlere düşen çeşitli görevler de var. Yavrularımızı tüm kötülüklerden ve tuzaklardan korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Uyuşturucu denen illete yakın olmamaları için sosyal, kültürel etkinliklerimizle ve çeşitli kurslarımızla birlikte eğitim programları düzenliyoruz.” dedi.
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Bugün 10:29 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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