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Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılı Mamak’ta kutlandı

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılı, Mamak’ta düzenlenen çok özel bir etkinlikle kutlandı

Elif Duman
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Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılı, Mamak’ta düzenlenen çok özel bir etkinlikle kutlandı. Mamak Belediyesi ve Ankara Seymenler Kulübü Derneği’nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde ortaklaşa düzenlediği program katılımcılar tarafından coşkuyla izlendi. "Paşa'nın Düşü” konserinde, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkente geliş sürecindeki, Erzurum ve Sivas kongrelerini, Amasya Genelgesi’nin yayınlanışını ve Milli Mücadele dönemini hem yörelere özgü türkülerle seslendirdi hem de anlatı şeklinde sahneledi. Seymenlerin 100 yıl önce Atatürk’ü Ankara girişinde karşılamasının da canlandırıldığı sahne davetlilerden büyük beğeni topladı. Etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Ankara Seymenler Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye’nin kaderinin değiştiği gündür

Ankara’nın, önce Milli Mücadele'nin karargâhı daha sonra da Türkiye'nin kalbi ve Cumhuriyetin Başkenti olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “27 Aralık, Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı ve Türkiye'nin kaderinin değiştiği gündür.

19 Mayıs günü Samsun'da başlayan hazırlık çalışmaları 27 Aralık'ta milletin heyecanı ve inanmışlığının etkisiyle birleşmiş ve zaferle taçlanmıştır. Bu gün düzenlediğimiz program ile 100 yıl öncesinde yaşanan zor zamanları hatırladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
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Bugün 10:46 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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