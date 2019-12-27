Yeni yıla mide problemi ile girmek istemeyenler dikkat!

Yeni yılı karşılamaya sayılı günler kaldı. Yeni yıla sağlıklı girebilmenin püf noktası, dengeli bir yılbaşı sofrasından geçiyor. Yeni yılın ilk dakikalarına mide problemi, baş ağrısı gibi sıkıntılar ile girmek istemiyorsanız davet sofralarınızın içeriğine dikkat edin.

Sağlıklı yılbaşı menüsü tüyolarını paylaşan Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Ayşe Korkmaz, “Sofralarınıza mutlaka yoğurtlu meze ve salata ekleyin, kızartma yerine ızgara tarzı pişirme yöntemini tercih edin. Yılbaşını dışarıda geçirecekseniz ise ortak servislerde porsiyon kontrolünü yapmak için mutlaka yemeğinizi tabağınıza alın” dedi.

Yeni yıl karşılama planlarının yapıldığı şu günlerde, davet sofralarının içeriği de sağlık için büyük önem taşıyor. Gerek bir mekânda gerekse ev ortamında yapılacak bir yılbaşı organizasyonunda, eğlencenin içeriği kadar yapılacak ya da sunulacak olan menü içeriğine de dikkat edilmelidir. Ağır bir yılbaşı yemeği sonrasında oluşabilecek mide problemleri, baş ağrısı, yüksek tansiyon, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) gibi durumlar ile karşılaşmamak için, yılbaşı günü dengeli bir beslenme programı izlenmelidir. Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi Beslenme, Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Ayşe Korkmaz, yılbaşı sofralarında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı:

YILBAŞI SOFRASINA ‘TOK’ OTURUN: Akşam yemeğinde ‘çok çeşit ve bol porsiyon yemek yiyeceğim’ mantığından uzaklaşmak gerekir. Bu düşünce ile kesinlikle gün içerisinde aç kalınmamalı, öğle yemeğinde sebze-salata-yoğurttan oluşan bir menü tercih edilmelidir. Akşam yemek saatine kadar ise öğün sıklığı azaltılmamalı aksine akşamüstü saatlerinde yapılacak iyi bir ara öğün, akşam yemeğinde porsiyon kontrolünün sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bu ara öğünde bir avuç kuruyemiş, tam buğday ekmek ile yapılmış bir tost, 1 bardak süt, kefir, ayran ve meyve gibi gıdalar tercih edilebilir.

KIZARTMADAN UZAK DURUN: Yılbaşı gecesi yapılacak yemeklerde yağ miktarını kontrol altında tutmak için, kızartma şeklinde pişirme yöntemi yerine ızgara, fırın, haşlama tarzı pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Sofrada mutlaka salata, zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurtlu meze çeşitleri olmasına dikkat edilmeli, yemek sonrasında tatlı olarak ise meyve ya da sütlü tatlı tercih etmeye özen gösterilmelidir.

AŞIRI ALKOL TÜKETİMİNDEN UZAK DURUN: Hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkları olan kişiler yılbaşı akşamında aşırı miktarda alkol tüketmemelidir.

TABAĞINIZA YİYECEĞİNİZ KADARINI ALIN: Yılbaşı yemeği dışarıda yenilecekse, gidilecek yere kesinlikle aç karnına gidilmemelidir. Menüde yer alan yemeklerden az yağlı ve sossuz olanlar seçilmelidir. Yemek öncesinde başlangıç olarak az çorba, az yağlı mevsim salata ya da yoğurtlu salatalar tercih edilebilir. Masada, ortaya servis edilen yemeklerde, porsiyon kontrolünü sağlamak için kendi tabağınıza alıp yemek doğru bir tercih olacaktır.

ÖDEME KARŞI MAYDANOZ VE YEŞİL ÇAY KÜRÜ: Yılbaşı gecesinin ertesi gününde aşırı alkol alımına bağlı vücutta oluşan ödemin atılması için yapılacak en doğru davranış, bol su ve iki bardak yeşil çay içilmesidir. Yılbaşı ertesinde yapacağınız kahvaltıya mutlaka bol maydanoz, yeşillik ilave edin, bu sizi hem tok tutacak hem de alkol tüketimine bağlı olan ödemi atmanıza yardımcı olacaktır.

ŞEKERSİZ TARÇINLI & ZENCEFİLLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

- 1 adet yumurta

- 1 çay bardağı süt

- 2 yemek kaşığı şekersiz keçiboynuzu özü

- 2 yemek kaşığı bal

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 1 çay kaşığı zencefil

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 paket kabartma tozu

- Alabildiği kadar tam buğday unu

Yapılışı:

Yumurta çırpılır ve içine süt ilave edilir. Un hariç tüm malzemeler sırasıyla ilave edilir. Un, ele yapışmayacak kıvama gelene kadar eklenir. Elde edilen hamur, merdane ile ince bir şekilde açılır ve kurabiye kalıpları ile şekil verilir. Yağlı kâğıt serilmiş olan fırın tepsisinde, 160 derecede 15 dakika pişirilir.