Meraklısı İçin "Öyle Bir Hikaye'"nin gala gösterimi yapıldı

Ozan Uçar’ın yönettiği Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” oyununun gala gösterimi dün akşam Garibaldi Sahnesinde gerçekleştirildi.
Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” büyük yazar Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek, onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenip dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya çağırıyor seyirciyi.
Sait Faik’in dünyasında şiirsel bir yolculuğa çıkaran oyun sezon boyunca Garibaldi Sahnesindeki temsillerine devam edecek.
Yazan: Sait Faik Abasıyanık
Uyarlayan: Savaş Dinçel
Yöneten: Ozan Uçar
Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor
Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran
Işık Tasarımı: Serhat Akın
Müzik: Oktay Köseoğlu
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz