Meraklısı İçin "Öyle Bir Hikaye'"nin gala gösterimi yapıldı

Ozan Uçar’ın yönettiği Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” oyununun gala gösterimi dün akşam Garibaldi Sahnesinde gerçekleştirildi.

Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” büyük yazar Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek, onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenip dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya çağırıyor seyirciyi.

Sait Faik’in dünyasında şiirsel bir yolculuğa çıkaran oyun sezon boyunca Garibaldi Sahnesindeki temsillerine devam edecek.

Yazan: Sait Faik Abasıyanık

Uyarlayan: Savaş Dinçel

Yöneten: Ozan Uçar

Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran

Işık Tasarımı: Serhat Akın

Müzik: Oktay Köseoğlu