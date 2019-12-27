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Mirkelam hayranları Marmara Park’ta buluştu

Düzenlediği farklı etkinlikler ve konserlerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Marmara Park Alışveriş Merkezi Mirkelam’ı konuk etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Düzenlediği farklı etkinlikler ve konserlerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Marmara Park Alışveriş Merkezi Mirkelam’ı konuk etti.

Mirkelam, en sevilen şarkılarını Marmara Park ziyaretçileri için seslendirdi.

Mirkelam; konserde Her Gece, Tavla, Ah Bir Joker, Unutulmaz, Kokoreç gibi yılların eskitemediği, dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranları için seslendirdi.Sevilen sanatçı gösterilen ilgiden mutlu olduğunu söyledi.
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