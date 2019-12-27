Mirkelam hayranları Marmara Park’ta buluştu

Düzenlediği farklı etkinlikler ve konserlerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Marmara Park Alışveriş Merkezi Mirkelam’ı konuk etti.

Mirkelam, en sevilen şarkılarını Marmara Park ziyaretçileri için seslendirdi.

Mirkelam; konserde Her Gece, Tavla, Ah Bir Joker, Unutulmaz, Kokoreç gibi yılların eskitemediği, dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranları için seslendirdi.Sevilen sanatçı gösterilen ilgiden mutlu olduğunu söyledi.