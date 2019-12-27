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Çankaya’dan 100. yıla özel mühür

Alper Taşdelen: “Anadolu Hükümeti Ankara’sı” bir varoluşun nasıl hayata geçtiğinin en güzel kitabı oldu. Bu kitabı da Ankaralılara armağan ettik.”

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılına özel “ Atatürk ve Ankara” temalı portföy çalışması yaptı. Portföyde bulunan pul ve zarfın üzerine “ Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılı” yazılı ve Çankaya Belediyesi logolu damgayı da Taşdelen vurdu.

Çankaya Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılına özel “Atatürk ve Ankara” temalı portföy çalışması yaptı. "Ankara ve Posta Tarihi" alanındaki çalışmalarıyla bilinen, koleksiyoncu ve araştırmacı Dr. Koray Özalp danışmanlığında, yine kendisinin arşivinden temin edilen fotoğraf ve belgeler ilk kez, Çankaya Belediyesi'nin 27 Aralık 2019, Yüzüncü Yıl Portföyünde kullanıldı. Portföyde bulunan pulların üzerine “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılı” yazılı ve Çankaya Belediyesi logolu damgayı da Taşdelen vurdu.

“KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA ANKARA’YI BETİMLEYEN GÜZEL BİR KOLEKSİYON”

Çankaya Belediyesi’nin Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlediğini belirten Başkan Alper Taşdelen; “Bu anlamda Çağdaş Sanatlar Merkezimizde Koray Özalp hocamızın çok güzel bir çalışması olan “Anadolu Hükümeti Ankara’sı” sergisinin açılışını yaptık. Bu koleksiyon, Kurtuluş Savaşı’mızın Ankara’da verildiği dönemde o yılları ve o mücadeleyi hiçbir yerde olmayan fotoğraf ve belgelerle betimleyen çok güzel bir koleksiyon. Bu anlamda Çankaya Belediyesi olarak 27 Aralık’a özel PTT tarafından çok güzel bir pul da yapıldı. Anadolu Hükümetleri Ankara’sı bir varoluşun nasıl hayata geçtiğinin en güzel kitabı oldu. Bu kitabı da Ankaralılara armağan ettik” dedi.

Araştırmacı ve koleksiyoner Dr. Koray Özalp’in arşivinden yararlanılarak hazırlanan portföy, anı ve koleksiyon değeri taşıyor. PTT pul ölçüsü standartlarında tasarlanan iki adet posta pulu, Milli Mücadelenin başlangıcı olan 27 Aralık 1919’un 100. yılını unutulmaz kılmak için hazırlandı. Pullar üzerlerinde bulunan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, “100. Yılda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetin ve Devrimlerinin yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz.” mesajı yer aldı.

100. yıl özel filatelik materyallerle oluşturulan portföyde 2 adet posta pulunun yanı sıra posta kartı ve ilk gün zarfı da yer alıyor. Çankaya Belediyesi ayrıca, Ankara taşı olarak da bilinen "Andezit Taşı" üzerine Mustafa Kemal Atatürk görsellerinin işlendiği özel tasarım ürünler de hazırladı.
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Bugün 13:36 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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