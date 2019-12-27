Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:54 TSİ- Teknoloji G: Bugün 14:04 TSİ

Akıllı telefonlar yapay zeka ile güçleniyor

Yapay zeka yardımıyla bir akıllı telefonun hem çekim gücü hem oyun performansı nasıl artırılır?

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Pop-up kamerası ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken HONOR 9X, telefon ve WiFi sinyallerini dinamik olarak daha güçlü şekilde almasını sağlayan AI Sinyal İyileştirici özelliğini barındırıyor.

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, en yeni akıllı telefon modellerinden biri olan HONOR 9X’le tüketicilere birbirinden farklı ve yenilikçi özellikler sunuyor. Bunlardan biri de özellikle oyunseverler ve konumlarından dolayı çekim gücünde zorluk yaşayanlara yönelik olan AI Sinyal İyileştirici.

Hattı az çekenler için yapay zeka destekli teknoloji

AI Sinyal İyileştirici, özellikle mobil sinyalinin düşük olduğu noktalarda işe yarayan, yapay zeka ile güçlendirilmiş bir özellik. Geleneksel mobil telefon anten yerleşiminden farklı bir çözüm benimseyen HONOR 9X, bu tasarımsal farklılığı yapay zeka teknolojisiyle birleştiriyor. Telefonun dikey olarak elde tutulduğu senaryolardan, oyun oynama veya video izleme gibi yatay konumda kullanımlara kadar, parmakların antenleri kapatmaması sağlanarak, sinyal çekim gücünde %20’den %50’ye kadar iyileşme sağlanabiliyor. Akıllı bir yapay zeka algoritması da birçok farklı iletişim senaryolarında, farklı anten kombinasyonlarını kullanarak, farklı koşullarda bile en iyi anten performansını sunabiliyor.

AI Sinyal İyileştirici ile oyunlarda avantaj

HONOR 9X’in AI Sinyal İyileştirici özelliği, sadece mobil sinyalin az olduğu yerlerde değil, WiFi sinyalinin de düşük olduğu konumlarda yarar sağlıyor. Bu özellikten en çok faydalananlar ise mobil oyunlarda rakiplerine göre avantajlı konumda olmak isteyenler. AI Sinyal İyileştirici sayesinde WiFi sinyalini, geleneksel anten tasarımlarına göre %50 daha iyi alarak, oyunlarda daha düşük gecikme sunuyor. Böylece çevrimiçi mobil oyunlarda hareketleriniz, daha kısa sürede aktarılarak, aksiyonlarınızın anında oyuna yansıması mümkün kılınıyor.
# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
TOBB ve Vodafone, Konyalı KOBİ’lere dijitalleşmeyi anlattı mask
TOBB ve Vodafone, Konyalı KOBİ’lere dijitalleşmeyi anlattı
Yılbaşında 6 bin liralık telefonu 600 liraya almaya çalışmayın! mask
Yılbaşında 6 bin liralık telefonu 600 liraya almaya çalışmayın!
“Ankaralı sanayicilerin potansiyelini uluslararası alanda sergilemek istiyoruz” mask
“Ankaralı sanayicilerin potansiyelini uluslararası alanda sergilemek istiyoruz”
KVKK’ya 35 veri ihlali bildirimi yapıldı 1 milyondan fazla kişi etkilendi mask
KVKK’ya 35 veri ihlali bildirimi yapıldı 1 milyondan fazla kişi etkilendi
StartersHub 2020’de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek mask
StartersHub 2020’de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek
Yeni küresel araştırma: 2030’da müşteri deneyimi nasıl olacak?​ mask
Yeni küresel araştırma: 2030’da müşteri deneyimi nasıl olacak?​
OPPO A9 2020 ile kesintisiz deneyim mask
OPPO A9 2020 ile kesintisiz deneyim
IoT cihazları hakkında bilinen 6 yanlış efsane mask
IoT cihazları hakkında bilinen 6 yanlış efsane
10 maddede 2020 yılının sosyal medyasına bakış mask
10 maddede 2020 yılının sosyal medyasına bakış
Yapay Zeka Harikası Akıllı Telefon: Casper VIA P3 mask
Yapay Zeka Harikası Akıllı Telefon: Casper VIA P3

Bugün 13:54 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Akıllı telefonlar yapay zeka ile güçleniyor mask
Akıllı telefonlar yapay zeka ile güçleniyor
TOBB ve Vodafone, Konyalı KOBİ’lere dijitalleşmeyi anlattı mask
TOBB ve Vodafone, Konyalı KOBİ’lere dijitalleşmeyi anlattı
Yılbaşında 6 bin liralık telefonu 600 liraya almaya çalışmayın! mask
Yılbaşında 6 bin liralık telefonu 600 liraya almaya çalışmayın!
“Ankaralı sanayicilerin potansiyelini uluslararası alanda sergilemek istiyoruz” mask
“Ankaralı sanayicilerin potansiyelini uluslararası alanda sergilemek istiyoruz”
KVKK’ya 35 veri ihlali bildirimi yapıldı 1 milyondan fazla kişi etkilendi mask
KVKK’ya 35 veri ihlali bildirimi yapıldı 1 milyondan fazla kişi etkilendi
StartersHub 2020’de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek mask
StartersHub 2020’de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması mask
MHP lideri Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması
Asgari Ücretliler Dikkat! 2020 Asgari Ücreti Belli Oldu mu? İşte 4. Toplantı... mask
Asgari Ücretliler Dikkat! 2020 Asgari Ücreti Belli Oldu mu? İşte 4. Toplantı...
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin mask
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor  mask
“İki Bekar” Yenimahalle’ye geliyor 
Yapay Zeka Harikası Akıllı Telefon: Casper VIA P3 mask
Yapay Zeka Harikası Akıllı Telefon: Casper VIA P3
MHP'li Büyükataman'dan Bahçeli'yi hedef alan çevrelere yönelik sert çıkış mask
MHP'li Büyükataman'dan Bahçeli'yi hedef alan çevrelere yönelik sert çıkış

GALERİ

Ankara’da yılbaşı eğlence alternatifleri mask
Ankara’da yılbaşı eğlence alternatifleri
İşkur Destekli Dış Ticaret Programında mezuniyet heyecanı yaşandı mask
İşkur Destekli Dış Ticaret Programında mezuniyet heyecanı yaşandı
Başkan Altınok, Karargahtepe’ye yürüdü mask
Başkan Altınok, Karargahtepe’ye yürüdü
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri mask
​Yurt İçi ve Yurt Dışı Yılbaşı Tatil Önerileri
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak mask
27 Aralık Ruhu Başkent'e Çok Yakışacak
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım mask
OSTiM Teknik Üniversitesi'nde Hafta Sonu Mesaisi: 3 Boyutlu Tasarım
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL