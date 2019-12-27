Akıllı telefonlar yapay zeka ile güçleniyor

Pop-up kamerası ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken HONOR 9X, telefon ve WiFi sinyallerini dinamik olarak daha güçlü şekilde almasını sağlayan AI Sinyal İyileştirici özelliğini barındırıyor.

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, en yeni akıllı telefon modellerinden biri olan HONOR 9X’le tüketicilere birbirinden farklı ve yenilikçi özellikler sunuyor. Bunlardan biri de özellikle oyunseverler ve konumlarından dolayı çekim gücünde zorluk yaşayanlara yönelik olan AI Sinyal İyileştirici.

Hattı az çekenler için yapay zeka destekli teknoloji

AI Sinyal İyileştirici, özellikle mobil sinyalinin düşük olduğu noktalarda işe yarayan, yapay zeka ile güçlendirilmiş bir özellik. Geleneksel mobil telefon anten yerleşiminden farklı bir çözüm benimseyen HONOR 9X, bu tasarımsal farklılığı yapay zeka teknolojisiyle birleştiriyor. Telefonun dikey olarak elde tutulduğu senaryolardan, oyun oynama veya video izleme gibi yatay konumda kullanımlara kadar, parmakların antenleri kapatmaması sağlanarak, sinyal çekim gücünde %20’den %50’ye kadar iyileşme sağlanabiliyor. Akıllı bir yapay zeka algoritması da birçok farklı iletişim senaryolarında, farklı anten kombinasyonlarını kullanarak, farklı koşullarda bile en iyi anten performansını sunabiliyor.

AI Sinyal İyileştirici ile oyunlarda avantaj

HONOR 9X’in AI Sinyal İyileştirici özelliği, sadece mobil sinyalin az olduğu yerlerde değil, WiFi sinyalinin de düşük olduğu konumlarda yarar sağlıyor. Bu özellikten en çok faydalananlar ise mobil oyunlarda rakiplerine göre avantajlı konumda olmak isteyenler. AI Sinyal İyileştirici sayesinde WiFi sinyalini, geleneksel anten tasarımlarına göre %50 daha iyi alarak, oyunlarda daha düşük gecikme sunuyor. Böylece çevrimiçi mobil oyunlarda hareketleriniz, daha kısa sürede aktarılarak, aksiyonlarınızın anında oyuna yansıması mümkün kılınıyor.