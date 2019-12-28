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Altındağ'da İlber Ortaylı izdihamı yaşandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılında, Altındağ Belediyesi'nin konuğu olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı dinlemek isteyenler salona akın etti.

Tuğçe Cantürk
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Ayakta dahi yer bulamayan vatandaşlar için salon dışına ekran kuruldu.

Altındağ Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını hem coşku dolu hem de anlamlı etkinliklerle kutladı. Bu özel günde tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Altındağlılarla buluştu. Güneşevler Mahallesi'ndeki Şair Baki Kültür Merkezi'nde İlber Ortaylı'yı dinlemek isteyenler salona adeta akın etti. Altındağ Belediyesi ayakta bile yer bulmakta zorlanan vatandaşlar için salon dışına ekran kurdu. Ortaylı, "Ankara tarihi, Ankara'nın başkent olarak önemi ve Ankara'nın Cumhuriyet tarihindeki yeri" gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi. Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı'nın ev sahipliği yaptığı programa AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ile Nevzat Ceylan ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı.

KADINLARDAN TİYATRO
Altındağ'da 100'üncü yıla yakışan etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Her yaştan Altındağlı vatandaşımız ile coşku dolu bir kutlama gerçekleştirdik. Coşkumuza ortak olan herkese çok teşekkür ederim." dedi. Altındağ'da 100'üncü yıl anma etkinlikleri Altındağlı kadınların tiyatro oyunuyla başladı. Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi tarafından, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen tiyatro oyununda, Altındağlı kadınlar profesyonel oyunculara taş çıkardı. Kadınların coşkusuna Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu.

ALTIN GENÇLER DUYGULANDIRDI
Kale'nin Altın Çocukları ile Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine üye gençler de, Atatürk'ün Ankara'ya gelişini sahneye taşıdı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tiyatro gösterimi büyük beğeni topladı. 100'üncü yılı şiirlerle ve marşlarla kutlayan Altındağlı çocuklar ve gençler, tüm izleyenleri duygulandırdı. Başkan Asım Balcı ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca'nın da katıldığı anma töreninde, Altındağlı gençler tüm hünerlerini gösterdi.

HAMAMÖNÜ'NDE 100 SEYMEN
Hamamönü'nde toplanan 100 Altındağlı genç, Seymen gösterisi gerçekleştirdi. Başkan Asım Balcı önderliğinde Hamamönü girişinden başlayarak, tüm Hamamönü sokaklarında yürüyüş yapan Seymenler, Ata'yı Ankara girişinde karşılayan Seymenlerin coşkusunu Altındağ'a taşıdı. Daha sonra meydanda Seymen gösterisi sergilendi. Gösteriye vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. 27 Aralık tarihinin Ankara için çok önemli olduğunu belirten Başkan Asım Balcı "100 yıl önce Ankara'dan yakılan ateş, tüm Türkiye'ye yayıldı. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin fitili buradan ateşlendi. Ankara'da yakılan milli mücadele ateşi, tüm yurdu sardı." dedi.

"100'ÜNCÜ YILA YAKIŞIR ETKİNLİKLER ALTINDAĞ'DA"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını anlam ve önemine yakışır etkinliklerle kutladıklarına dikkati çeken Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabul ettiği 5 Ekim, Ankara'nın başkent olduğu 13 Ekim ve Atatürk'ün Ankara'ya geldiği 27 Aralık tarihleri Ankara için çok önemli... Altındağ Belediyesi olarak, bu önemli tarihlerin hak ettiği ilgiyi görmesi için çalışıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak, Ankara'nın kalbinden bu özel ve anlamlı günü anlamına yaraşır şekilde kutlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu önemli dönüm noktasını en güzel şekilde kutlamak, gençlerimize, çocuklarımıza anlatmak hepimizin görevi..." dedi.
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Bugün 11:02 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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