​Setur dijital dönüşüm kapsamındaki etkinliklerine hız verdi

Türkiye’nin lider turizm şirketlerinden Setur’un dijital dönüşüme verdiği önem doğrultusunda gerçekleştirdiği eğitim ve etkinlikleri aralıksız sürdürüyor. Koç Holding’in, 2006 yılından bu yana farklı sosyal sorumluluk alanlarına özel çalışmalar ürettiği çatı projesi “Ülkem İçin”in bu yılki teması olan “Ülkem için Geleceği Tasarlıyorum” etkinlikleri kapsamında 17 Aralık’ta Setur Genel Müdürlük’te düzenlenen etkinliğe, Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey ile teknoloji ve bilim yazarı Serdar Kuzuloğlu konuşmacı olarak katıldı.

Setur çalışanlarının yerinde, KoçHub üyelerinin canlı yayın üzerinden izlediği etkinlikte Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey, “Ragnarok : Dijital Dönüşümün Son Durağı” başlıklı bir konuşma yaptı ve iş dünyasının dijital çağdaki büyüme ve hayatta kalma savaşını, Tanrılar arası bir savaş olan Ragnarok’a benzetti. Bu savaşta kazanan olmak için büyük bir savaşçı olmak gerektiğini anlatan Zerey, rekabetin bugüne kadar hiç bu kadar sert olmadığını da vurguladı. Günümüz insanının bireylerden ziyade nesnelere dönüştüğünü anlatan Zerey, hiç olmadığı kadar bireysel davranan bu tüketicileri yakalamanın en önemli unsurunun yeniden insana dokunmak olduğunu belirtti.

Teknoloji ve bilim yazarı Serdar Kuzuloğlu ise "TikTok Çağının Müşterisi" başlıklı konuşmasında günümüzde tüketimin ihtiyaç ile bağlantısının koptuğunu, israfın bu çağın geçim kaynağı olduğunu anlattı. Satışın ve satış yapılan yerlerin birer tecrübe merkezi haline gelmesi gerektiğini belirten Kuzuloğlu, tüketiciye ürünü değil, o ürünü neden alması gerektiğini anlatmak gerektiğini kaydetti.

Yapay Zeka Zirvesi

Setur’un dijital dönüşüm kapsamında gerçekleştirdiği bir diğer etkinlik ise ikinci “Meet-Up” buluşması oldu. Dijital yatırımlarına hız kesmeden devam eden Setur Ar-Ge Merkezi’nin ilkini Ekim ayı sonunda gerçekleştirdiği“Meet-up” buluşmalarının ikincisinde yapay zekaya yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

17 Aralık 2019’da organize edilen ikinci “Meet-up” buluşmasında, Setur, Microsoft, Xogo, Aygaz ve Rise Technology’den yetkililerin konuya ilişkin sunumları büyük ilgi gördü. Etkinliğe Damla Alkan, Erdal Şekerci, Sinem Seçgin, Yiğit Özaksüt,Emre Can Ergör ve Daron Yöndem konuşmacı olarak katıldı.