Yiğiner: Yerli elektrikli otomobili destekliyoruz

ANKESOB ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner Türkiyenin ilk elektrikli otomobil girişimi ile gurur duyuyor yerli ve milli projeyi ANKESOBa bağlı tüm odalarımızla birlikte destekliyoruz. dedi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ANKESOB ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner Türkiyenin en önemli milli projelerinden biri olan ilk elektrikli yerli otomobilini Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkı ve yaratacağı istihdamın yanı sıra şoför esnafının verimlilik seviyesini ve rekabet gücünü yükseltmeye sağlayacağı avantajlardan dolayı desteklediklerini açıkladı.

Başkan Yiğiner tanıtımı yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk deneme sürüşü gerçekleştirilen yerli otomobil ile ilgili açıklamada bulundu. Yiğiner Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın önderliği ve destekleri ile kurulan Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu TOGG çalışmaları sonucu ön gösterimi yapılan elektrikli yerli otomobilimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Onur ve gurur duyduk. dedi.

Elektrikli yerli otomobilin Türk otomotiv endüstrisi açısından da çok önemli bir yatırım olduğunu belirten Başkan Yiğiner Türkiyenin Otomobili Girişimi Grubunun TOGG gerçekleştireceği yerli elektrikli otomobil üretimi Türk otomotiv endüstrisi açısından da bir kilometre taşı çok önemli bir projedir. Akıllı teknolojilerle donatılacak yerli otomobil sahip olacağı yenilikçi teknolojilerle ve tasarımı ile de çok önemli bir fark ortaya koyuyor. ifadelerini kullandı.

Yerli elektrikli otomobilin taksici esnafı için büyük bir avantaj oluşturacağını belirten Başkan Yiğiner şöyle devam etti: Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası olarak bundan sonra tamamen yerli elektrikli araçlara geçmek bizim ilk tercihimiz olacak. Ekonomiye ve istihdama çok önemli katkıları olacak yerli elektrikli araçlara dönüşümle en başta yakıt giderleri olmak üzere çok önemli avantajlar elde edeceğiz. Özellikle alternatif ulaşım araçları ile rekabet gücümüz artacak. Türkiyenin ilk sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek elektrikli otomobiller ile hava kirliliğinin yanında gürültü kirliliği de ortadan kalkacak.

Türkiye genelinde tüm taksiler için çok önemli bir dönüşüme liderlik edecek yerli elektrikli otomobil projesini Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak tüm odalarımızla birlikte destekliyoruz. Bundan sonra hepimiz yerli otomobil hedefiyle hareket edeceğiz. Türkiyenin ilk yerli ve milli otomobil projesinin hayata geçmesinde Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkı sunan emeği geçen tüm paydaşlara mühendisinden işçisine herkese teşekkür ediyoruz.