Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur kaç yaşında, nereli?

Gerçek adı Aysel Muhterem Kısa olan Muhterem Nur, merhum sevilen ses sanatçısı Müslüm Gürses’in eşidir. Sinema oyuncusu olan Muhterem Nur hakkında kimdir, nerelidir gibi merak edilen bütün soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Özellikle Müslüm Gürses’in vefatının ardından hayat hikâyesinin anlatıldığı sinema filmi olan Müslüm filminden sonra birçok kişi tarafından hayat hikâyesi araştırılan Muhterem Nur’un biyografisi ve hakkında merak edilenler için yazımızı okuyabilirsiniz.

Muhterem Nur Kimdir?

Aysel Muhterem Kısa ya da bilinen adıyla Muhterem Nur, 31 Aralık 1932’de dünyaya gelmiştir. Dünyaya geldiği yer olan Manastır; eski Yugoslavya’da, günümüzde ise Makedonya’nın sınırları içerisinde yer almaktadır. Babasını hiç tanımayan emektar oyuncu, annesini de doğum sırasında yaşanan bir kaza sonucu 16 yaşındayken kaybetti.

Bu nedenle teyzesi tarafından büyütüldü. Teyzesi ise ona “Olga” adını verdi. Manastır Türklerinin Yugoslavya’nın yaptığı baskılara boyun eğmeyerek Türkiye’ye yaptıkları göçte o ve ailesinin geri kalanı da yer aldı. Göçmen Türklerle birlikte önce Tekirdağ’a ardından da İstanbul’a yerleştiler.

Çocukluğu İstanbul’un Eyüp semtinde geçen oyuncu 1950 yılında sinema kariyerine adım attı. Beyaz perdede gösterime giren “Yıldızlar Revüsü” adlı filmde figüran olarak görev aldı. Bunun ardından birçok filmde figüran olarak roller üstelenen Muhterem Nur, yavaş yavaş küçük rollerin de sahibi olmaya başladı. Gittikçe ünlenen deneyimli oyuncu, 20’den fazla filmde yan rollerde görev alarak sinema dünyasında kariyerini sürdürdü.

Muhterem Nur ve Müslüm Gürses Evliliği

Kariyer basamaklarını hızlar tırmanan Muhterem Nur’un düşüşü de hızlı oldu. Birçok filmde rol alarak oldukça zenginleşen tecrübeli oyuncu, kazandıklarını da savurmaya başlayınca yeniden borç batağında buldu kendini. Hatta 1967 yılının mart ayında ödeyemediği borçlar yüzünden 10 gün hapis yatmak zorunda kaldı.

1982 yılında ise arabesk müziğinin en sevilen ses sanatçıları arasında yer alan Müslüm Gürses ile tanışması hayatında farklı bir yön çizilmesine neden oldu.

Baba lakaplı sanatçının Malatya turnesinde tanışan çift 5 Mayıs 1986 yılında Beykoz Evlendirme Memurluğu’nda herkesten gizli bir şekilde nikah kıyarak dünya evine girmiştir. Muhterem Nur, Türk sinemasında bir dönemin hasılat rekorları kıran filmlerinde sergilediği oyunculukla milyonların beğenisini kazanmıştır.