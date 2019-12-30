Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!

Kanser hastalığı bulunan oğlunun tedavi gördüğü hastanede takılan olan serumuna dışkı enejkte ettiği kanıtlanan cani anne, 7 yıl hapis cezası aldı. Meydana gelen bu korkunç olay, Amerika İndiana eyaleti sınırlarında yer alan Wolcott kasabasındaki bir hastanede yaşandı.

Bundan bir süre önce karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuruda bulunan çocuğa, yapılan kontroller sonrasında kanser hastası olduğu söylenti.

Tedavi Altına Alındı

Hastanede tedavisine başlanılan çocuğun yapılan kan tahlillerinde sadece tüyler üzerinde görünebilecek bir organizma olduğu farkedildi. Bu tespit sonrasında şüphelenen hastane çalışanları, çocuğun odasında bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını baştan aşağı inceleme altına aldı.

Dışkı Enjekte Etti

İnceleme altına alınan kamera kayıtlarında kan donduran bir detay görüldü. Çocuğun ilaçlarının verilmekte olduğu serum torbasına şırınga ile bir şeyler enjekte etitiği görülen annenin ne enjekte ettiğiyle ilgili yapılan açıklamada şahıs sorguya çekildi.

Önce Reddetti

Cani anne yapılan ilk sorguda, kamera kayıtlarındaki görüntüleri onayladı fakat serum şişesine su enjekte ettiğini belirtti. Fakat derinleştirilen sorgulama çerçevesinde tuvalette bir kutu içerisinde dışkı olduğunu ve onu çocuğunun serumuna enjekte ettiğini onayladı. Emniyette gerçekleştirilen sorgulamasının sonrasında adliyeye sevk edilerek nöbetçi yargıç karşısına çıkan kadına 7 yıl hapis cezası verildi.

Sosyal Medyada Yankılandı

Söz konusu olay ilk olarak ABD'de ardından ise tüm Dünya basınında yankı uyandırdı. Sosyal medyada yapılan yüzbinlerce paylaşımda cani anneye tepki gösterildi. Twitter'da 17 farklı ülkede gündem olan söz konusu olayın tüyler ürperttiği söylendi. Annenin yaptıklarının kan dondurduğu ve büyük bir canilik örneği olduğu da ifade edildi.