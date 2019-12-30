Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 00:44 TSİ- Dünya G: Bugün 01:05 TSİ

Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!

Kanser hastalığı sebebiyle hastanede tedavi görmekte olan oğlunun serumuna dışkı enjekte eden cani anne güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan bu olaydan sonra anne 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Kanser hastalığı bulunan oğlunun tedavi gördüğü hastanede takılan olan serumuna dışkı enejkte ettiği kanıtlanan cani anne, 7 yıl hapis cezası aldı. Meydana gelen bu korkunç olay, Amerika İndiana eyaleti sınırlarında yer alan Wolcott kasabasındaki bir hastanede yaşandı.

Bundan bir süre önce karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuruda bulunan çocuğa, yapılan kontroller sonrasında kanser hastası olduğu söylenti.

Tedavi Altına Alındı

Hastanede tedavisine başlanılan çocuğun yapılan kan tahlillerinde sadece tüyler üzerinde görünebilecek bir organizma olduğu farkedildi. Bu tespit sonrasında şüphelenen hastane çalışanları, çocuğun odasında bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını baştan aşağı inceleme altına aldı.

Dışkı Enjekte Etti

İnceleme altına alınan kamera kayıtlarında kan donduran bir detay görüldü. Çocuğun ilaçlarının verilmekte olduğu serum torbasına şırınga ile bir şeyler enjekte etitiği görülen annenin ne enjekte ettiğiyle ilgili yapılan açıklamada şahıs sorguya çekildi.

Önce Reddetti

Cani anne yapılan ilk sorguda, kamera kayıtlarındaki görüntüleri onayladı fakat serum şişesine su enjekte ettiğini belirtti. Fakat derinleştirilen sorgulama çerçevesinde tuvalette bir kutu içerisinde dışkı olduğunu ve onu çocuğunun serumuna enjekte ettiğini onayladı. Emniyette gerçekleştirilen sorgulamasının sonrasında adliyeye sevk edilerek nöbetçi yargıç karşısına çıkan kadına 7 yıl hapis cezası verildi.

Sosyal Medyada Yankılandı

Söz konusu olay ilk olarak ABD'de ardından ise tüm Dünya basınında yankı uyandırdı. Sosyal medyada yapılan yüzbinlerce paylaşımda cani anneye tepki gösterildi. Twitter'da 17 farklı ülkede gündem olan söz konusu olayın tüyler ürperttiği söylendi. Annenin yaptıklarının kan dondurduğu ve büyük bir canilik örneği olduğu da ifade edildi.

Bugün 00:44 TSİ - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı! mask
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı!
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı! mask
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!
Hamile Kalan Öz Ablasını Boğarak Canice Öldürdü! mask
Hamile Kalan Öz Ablasını Boğarak Canice Öldürdü!
6 Yaşındaki Çocuğun Eline Geçen Mesaj Şok Etti! mask
6 Yaşındaki Çocuğun Eline Geçen Mesaj Şok Etti!
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor... mask
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor...
Dünyanın ilk yüzen nükleer güç ünitesi şebekeye elektrik vermeye başladı mask
Dünyanın ilk yüzen nükleer güç ünitesi şebekeye elektrik vermeye başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı! ‘Yeni Lige’ yolculuk başladı mask
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı! ‘Yeni Lige’ yolculuk başladı
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı! mask
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!
ATO Başkanı Baran, “Yerli Otomobil Türkiye'mize Hayırlı Olsun” mask
ATO Başkanı Baran, “Yerli Otomobil Türkiye'mize Hayırlı Olsun”
İnternetten Alışveriş Yapanların Dikkatine: O Alışveriş Sitesinin Verileri Çalındı! mask
İnternetten Alışveriş Yapanların Dikkatine: O Alışveriş Sitesinin Verileri Çalındı!
Altındağ'da İlber Ortaylı izdihamı yaşandı mask
Altındağ'da İlber Ortaylı izdihamı yaşandı
Yerli Otomobil İle Bu Gurur Senin Türkiye mask
Yerli Otomobil İle Bu Gurur Senin Türkiye

GALERİ

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı mask
Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı
Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı.... mask
Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı....
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL