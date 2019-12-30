Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı!

Tayland sınırları içerisinde yer alan Bangkok'ta yaşanan iğrenç olayda, zihinsel engeli olduğu öğrenilen 19 yaşındaki talihsiz kız, annesi tarafından Badoo isimli uygulamadan tanıştırıldığı erkeklerle zorla fuhuşa sürüklendi. İğrenç anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gündem Sallandı

Söz konusu olay, Başkent Bangkok'ta yaşandı. Yapılan iddialara göre zihinsel engeli bulunan kızını Badoo isimli uygulamayı aracı olarak kullanıp, bulduğu erkeklerle zorla fuhşa sürükleyen anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. İğrenç gerçek, gündeme bomba gibi düşerek Dünya basınını salladı.

Zorla Para Talebi

İğrenç olay, yaşının 39 olduğu öğrenilen annenin; kızını fuhuş yaptırdığı farklı bir erkekten zorla para istemesiyle birlikte öğrenildi. Yapılan iddialara göre anne; kızıyla cinsel ilişkiye giren şahıstan oldukça yüklü miktarda para talep edip tehditte bulundu. Bunun ardından şahıs, polise giderek kadından şikayetçi oldu.

"Çok Sessiz..."

Engelli kızla cinsel ilişkiye giren şahıs, ilk başta kızın engelli olduğunu farketmediğini, kızla bir gece birlikte olduğunu ve hiç konuşmadığını, çok sessiz olduğunu aktardı.

250.000 Baht Talep Etti

Kızla birlikte olduktan sonra annesinin kendinden 250.000 Baht yani Türk Lirasıyla 70.000 TL istediğini ifade eden adam, kendisinin 50.000 Baht verdiğini, ardından kızın zihinsel engelli olduğunu öğrendiğini ve polis ekiplerine gelerek şikayetçi olduğunu açıkladığı ortaya çıktı.

Böyle Anne Olmaz Olsun

Olayın Dünya basınına sızmasıyla birlikte yankıları oldukça büyüdü. 13 farklı ülkede Twitter'da gündem olan bu olayda kullanıcılar iğrenç anneye lanetler yağdırdı. Talihsiz kızla cinsel ilişkiye giren şahsa da tepki gösteren kullanıcılar, zihinsel engelli insanların uzaktan anlaşılabildiğini, şahsın para talebi yüzünden şikayetçi olduğunu aksi takdirde gidip şikayetçi olmayacağını düşündüklerini belirttiler.

Söz konusu olay sonrasında iğrenç annenin ne kadar ceza aldığıyla ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamazken Tayland yasaları gereği kadına 8 Yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilecek.