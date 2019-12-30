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Emeklilere Müjde! Verilen Ücret 2 Katına Çıkartıldı

Emeklilere müjdeli haber geldi. Bankalar daha önceden 450 TL'ye varan promosyon tutarlarını 1.000 TL'ye kadar çıkarttılar. Bankalar ayrıca müşteri kazandıran emeklilere ek 100 TL daha ödeme yapma kararı aldılar. Bazı bankalar ise bununla sınırlı kalmadı ve ek hizmet seçenekleriyle de ek ücret ödemeye başladılar. Söz konusu promosyon, 3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan alınması şartıyla veriliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Emekli maaşlarının hesaplara geçtiği bankalar, 1 Mart 2017'den itibaren promosyon uygulamasına başladı. Promosyon tutarı o dönemde alınan maaşa göre 300 TL ila 450 TL arasında değişim gösterdi. İlk olarak 1.000 TL ve daha az tutarda maaş alan 2.300.000 emekliye 300 TL promosyon, 1.000 TL ila 2.000 TL arasında olan toplam 8.500.000 emekliye 375 TL, 2.000 TL'nin üzerinde olan 791.000 emekliye 450 TL promosyon ödemesi yapılmıştı.

Söz konusu promosyon ödemeleri için emekliler, bankaya giderek promosyon sözleşmesi altına imza atıyor. Bahse konu olan sözleşme 3 yıl boyunca geçerli oluyor.

2020 Mart'ta Promosyon

Yeni emekli olanlar, ya da emekli olacaklar; aynı şekilde bağlanan maaş miktarına göre promosyonlarını bankalardan peşin olarak alıyor. Promosyon, 3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi şartıyla birlikte hesaplara geçiyor.

Bu kapsamda, 1 Mart 2017 tarihinde ilk promosyon ödemesine sahip olan emekli şahıslar, aradan geçen 4 aylık sürenin sonunda yani 2020 yılı Mart ayında, ikinci promosyona hak kazanacaklar. Emekliler, maaşlarını istedikleri bankaya yönlendirip o bankadan alabilme hakkına sahiptirler. Bankalar da bunu teşvik için bir takım kampanyalar altına imza atarak, 1.100 TL'ye varan promosyon ödemeleri yapıyorlar.

Ücret 2 Katına Çıktı

2.000 TL ve daha yüksek emekli maaşı alan müşterilerine 450 TL promosyon ödemesi yapmakta olan Türk Ekonomi Bankası, en az 2 kez otomatik ödeme talimatı verilmesi şartıyla birlikte 550 TL ek ödeme gerçekleştiriyor. Bu sayede banka toplam olarak 1.100 TL ödeme yapıyor.

Aynı zamanda hesap işletim ücreti ve kredi kartına ücret muafiyeti de yapılıyor. Bir diğer banka olan QNB Finansbank'ta emekli maaşını taşıyarak herhangi bir bankacılık ürünü kullanan kişilere toplam olarak 700 TL ödeme yapıyor. Aynı zamanda emekli tanıdığını getirip maaş müşterisi yapanlara da ek olarak 125 TL ödüyor.

Taşımak Serbest

Emekli bireyler, promosyon alsalar dahi, maaş almakta oldukları bankaya değiştirme hakkına sahipler. Bunun için maaş almak isteidkleri bankanın herhangi bir şubesine gidip bu şubelerden hesap açmaları gerekiyor. Ardından ise bu hesaba emekli maaşının yatırılmasını istediklerini söylemeleri gerekmekte. Bu durumda aradan geçen süreye göre hak edilen promosyon tutarı hesaplanıyor ve maaş taşınıyor.

Bugün 01:15 TSİ - Ekonomi

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