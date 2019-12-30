Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:22 TSİ- Belediye G: Bugün 09:46 TSİ

Başkan Balcı: ''2020’de de önemli projeleri hayata geçireceğiz''

Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, yeni yılda da hedeflerinin çok çalışmak olduğunu ifade etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi olarak kısa sürede gerçekleştirdiğimiz projelerle, yeniliklerle dolu bir yılı geride bıraktık” diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ için hep birlikte bu yıl çok çalıştık, çok gayret gösterdik ama ne mutlu ki, bu yıl da hep beraber hedeflerimize ulaştık ve Altındağ’da yüzleri güldürdük. Şimdi, yeni yılı, tüm enerjimiz ve tüm heyecanımızla karşılamaya hazırız…2020 yılında da hedefimiz 2019’da olduğu gibi çok çalışmak olacak. İnşallah 2020’de de Altındağ için önemli projeleri hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“HER AN GAYRET İÇİNDE OLACAĞIZ”

Kısa sürede çok önemli projelere imza attıklarının altını çizen Başkan Balcı, “Bu yıl Altındağ’da yepyeni bir dönem başladı. Biz Altındağ’a “ Ankara’nın kalbi” dedik, Altındağ’ı kalpten sevdik, samimiyetimizi ortaya koyduk. Altındağlı hemşehrilerimiz de bizim muhabbetimizi karşılıksız bırakmadı, bizi bağrına bastı, sevgiyle kucakladı. Hepsinden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız “Gönül belediyeciliği” dedi. Biz de Altındağ’da bunu hayata geçirdik. 2020 yılında da hemşehrilerimizin bize duyduğu güvene layık olmak için bir an bile boş durmayacağız. Her yıl bir öncekinden daha fazla koşup Allah’ın izniyle hedeflerimize ulaşacağız. Daha da hızlı gelişen Altındağ için 2020 yılının da verimli geçeceğine inanıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine yakışır bir Altındağ için çıktığımız bu yolda tüm Ankaralıların yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın herkese ailesiyle, yakınları ve sevenleriyle birlikte, sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini dilerim. Yeni yılda da el ele verelim, hep birlikte; güzelliğe, huzura, kardeşliğe, barışa yürüyelim…” ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha mask
Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha
Yaşar'dan hemşeri derneklerine tam destek mask
Yaşar'dan hemşeri derneklerine tam destek
Halterciler Kahramankazan'da buluştu mask
Halterciler Kahramankazan'da buluştu
Çankaya Futsal Liginde de rakipsiz mask
Çankaya Futsal Liginde de rakipsiz
Başkan Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutladı mask
Başkan Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutladı
Başkan Altınok: "İyilik için yarışalım" mask
Başkan Altınok: "İyilik için yarışalım"
Pursaklar’da Şah - Mat heyecanı yaşandı mask
Pursaklar’da Şah - Mat heyecanı yaşandı
Başkan Altınok: ''Öğrencimize burs vermeye başladık" mask
Başkan Altınok: ''Öğrencimize burs vermeye başladık"
Mamak Belediyesi Gönül Sofrası kurdu mask
Mamak Belediyesi Gönül Sofrası kurdu
Mamak’tan Milli Şair’e Vefa mask
Mamak’tan Milli Şair’e Vefa

Bugün 09:22 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha mask
Yenimahalle'nin sihirli ıstakasından bir şampiyonluk daha
Yaşar'dan hemşeri derneklerine tam destek mask
Yaşar'dan hemşeri derneklerine tam destek
Halterciler Kahramankazan'da buluştu mask
Halterciler Kahramankazan'da buluştu
Çankaya Futsal Liginde de rakipsiz mask
Çankaya Futsal Liginde de rakipsiz
Başkan Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutladı mask
Başkan Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutladı
Mamak’tan Milli Şair’e Vefa mask
Mamak’tan Milli Şair’e Vefa
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı! ‘Yeni Lige’ yolculuk başladı mask
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı! ‘Yeni Lige’ yolculuk başladı
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı! mask
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!
ATO Başkanı Baran, “Yerli Otomobil Türkiye'mize Hayırlı Olsun” mask
ATO Başkanı Baran, “Yerli Otomobil Türkiye'mize Hayırlı Olsun”
İnternetten Alışveriş Yapanların Dikkatine: O Alışveriş Sitesinin Verileri Çalındı! mask
İnternetten Alışveriş Yapanların Dikkatine: O Alışveriş Sitesinin Verileri Çalındı!
Altındağ'da İlber Ortaylı izdihamı yaşandı mask
Altındağ'da İlber Ortaylı izdihamı yaşandı
Yerli Otomobil İle Bu Gurur Senin Türkiye mask
Yerli Otomobil İle Bu Gurur Senin Türkiye

GALERİ

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı mask
Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı
Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı.... mask
Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı....
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL