Başkan Altınok: "İyilik için yarışalım"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu 2019'a Veda Konseri programına katılarak, “Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2020 yılına girdiğimiz bu günlerde yeni yılın devletimize, milletimize, bütün insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kötülüklerden uzak duralım, iyilik için yarışalım” dedi.

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019’a Veda Konseri’nde önce Türk Sanat Müziği eserleri koro ve sola olarak daha sonra da Türkiye’nin dört bir yanına ait Türk Halk Müziği türküleri seslendirildi. Keçiören Belediyesi Çocuk Korosu’nun seslendirdiği şarkılara ise vatandaşlar coşkuyla eşlik etti.

“YÜREKLERİMİZİ GENİŞLETELİM, GÜZEL KELAMLAR EDELİM”

Başkan Altınok, salondaki sanatseverlere hitaben yaptığı konuşmada, “Hayat su gibi akıp gidiyor, her gidişin de bir başlangıcı oluyor. Doğuyoruz ve ölüyoruz ama esasında dünyamızı değiştiriyoruz. İlkbahar geliyor tomurcuklar açıyor, sonbahar geliyor yapraklar dökülüyor derken hayat acı ve tatlı anılarıyla hayat geçip gidiyor. Yüreklerimizi genişletelim, güzel kelamlar, iyi sözler ve sevgi için yarışalım. Bugünkü 2019'a Veda Konseri’mizde yaşanmışlıklar, gerçekler, hikâyeler, zorluklar, kolaylıklar hepsi anlatıldı. Gecemize katılarak bizleri mutlu eden Zekai Tunca; beyefendi, güzel bir sanatçı, güzel bir ses ve aynı zamanda Ankaralı ve Keçiörenli. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmasında birlik ve kardeşlik mesajı da veren Başkan Altınok, Atatürk’ün Ankara’ya ve Keçiören’e gelişini de hatırlatarak, “Atatürk'ün Ankara'ya ve Keçiören'e gelişinin 100. yılını coşkuyla kutladık. Atatürk, Keçiören Karargahtepe Mahallesinde şu anki Meteoroloji Genel Müdürlüğü binamıza karargâhını kurmuştur. Önemli kararları burada almıştır” diye konuştu.

ATATÜRK KAHRAMAN VE YİĞİT BİR LİDERDİR

Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ 27 Aralık 1919 Atatürk'ün Ankara'ya ve Keçiören’e geliş tarihidir. Aynı zamanda yeni bir devletin ve Türk milletinin küllerinden doğuşunun başlangıcıdır. Bugün devletimiz, ülkemiz varsa önce Rabbime sonra Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Atatürk kahraman ve yiğit bir liderdir. Türk'e yakışır şekilde İstanbul işgal edildiğinde o genç yaşında diyor ki; ‘Türk ve Türk milleti esir olmaz, esareti kabul etmez.’ Sonrasında da, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek bizlere bu toprakları vatan yapıyor. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Dolar ya da Euro ile almadık. Ülkemizin her kilometrekaresinde şehitlerimizin, gazilerimizin kahramanlıkları ve kanı vardır. Oyuna gelen Arap coğrafyasının hali ortada. Irak, Yemen, Suriye, Yemen Libya bunların hali hep ortada. Mehmet Akif'e soruyorlar, ‘Birçok şiir yazdın neler düşünüyorsun?’ diye, Mehmet Akif de diyor ki, "Rabbim Türk milletine bir daha İstiklal marşı yazdırmasın.”