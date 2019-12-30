Liv Hospital Ulus ve Dijital Denge Derneği güçlerini birleştirdi

Liv Hospital Ulus, toplumda sağlıklı ve dengeli teknoloji kullanma bilincini yaygınlaştırmak için öncü bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte, dijital cihazların aşırı ve bilinçsiz kullanımının insan sağlığı ve özellikle de çocuklar üzerindeki risklerinden yola çıkan Liv Hospital, Dijital Detoks programını başlattı.

Proje, teknolojinin gelişimini reddetmeden, bilinçli ve dengeli teknoloji kullanma kültürü oluşturmayı hedefleyen Dijital Denge Derneği işbirliği ile yürütülecek. Proje kapsamında Liv Hospital Ulus’ta ebeveynlere yönelik verilen standart bebek bakım ve çocuk gelişimi eğitimlerinde artık sosyal medyayı ve dijitalleşmenin nasıl ve ne ölçüde kullanılması gerektiğine dikkat çekilecek. Dijital dünyayı farkındalık ile kullanmak geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığını korumak açısından büyük önem taşıyor.

Dijital cihazların aşırı ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle bugün teknoloji kullanımı, çocuklar başta olmak üzere bireylerde dikkat sorunları, agresif davranışlar, hareketsizlik, obezite ve uyku sorunları yaratıyor. Kas – iskelet sistemi, uyku kalitesi, göz sağlığı, obezite gibi beden sağlığını doğrudan etkileyen sonuçları var. Oyun oynama, yemek yeme ve uyku için ayrılması gereken zamanın kötüye kullanımına sebep oluyor. Ayrıca bilişsel ve duygusal gelişimleri üzerine endişe verici sonuçlara zemin hazırlıyor. Toplum sağlığına verdiği önemi sosyal sorumluluk yaklaşımıyla ele alan Liv Hospital, Dijital Detoks programı ile sağlıklı teknoloji kullanımı farkındalığı yaratmayı amaçlıyor.

DAHA SAĞLIKLI BİREYLER İÇİN DENGELİ DİJİTALLEŞME

‘Dijital Detoks’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlıklı ve dengeli dijitalleşme hedefiyle; Liv Hospital Ulus’ta doğum yapan annelere hamilelikten itibaren yeni doğan ünitesi hemşireleri tarafından eğitimler verilecek. Liv Hospital Ulus doktorları ve Dijital Denge uzmanları, ailelerle çocuklarını dijitalin risklerine karşı korumanın ve dijital dünyada güçlü bireyler olarak yetiştirmenin yollarını paylaşmak üzere farklı etkinliklerde bir araya gelecek. Ayrıca her yıl “Ara Ver” konseptiyle ebeveynler ve çocukların katılımıyla dijital cihazlara bağlı olmadan farklı ve eğlenceli etkinliklerle gelenekselleşecek bir dijital detoks günü düzenlenecek. Dijital Denge uzmanları tarafından hazırlanan içerikler ve eğitimlerden dijitalle arasında daha dengeli bir ilişki kurarak sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyen herkes yararlanabilecek.

Ebeveynlerin özellikle bu konuda kafalarının karışık olduğunu söyleyen Liv Hospital Ulus Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş, “Dijital dünyaya çocukları birebir muhatap bırakmanın çok büyük sakıncaları var. Dijital dünyaya çocukların aşırı maruziyeti, onun gelişimine, anlamasına, kavramasına, dikkatine ve sosyal etkileşimine çok ciddi olumsuz etkileri oluyor. Ebeveynlerin bu nedenli iyi bilgi sahibi olması hatta belli bir yaşa kadar da çocukları dijital dünyaya maruz bırakmaması çok önemli. Özellikle 0-3 yaş çok önemli, çocuğun konuşmasının, sosyal etkileşiminin, motor becerilerinin ve oyunun başladığı yaşlar bunlar. Bu dönemde çocukların ebeveynle etkileşiminin ön planda olması ve çocuğun dijital dünyadan uzak tutulması gerekir.” diyor.

Toplum sağlığına verdikleri önemden yola çıkarak projeyi başlattıklarını belirten Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti “Hastanemizde ilk kez, yeni doğum yapmış annelere uzmanlarımız tarafından dijital dünyayı sağlıklı bir şekilde nasıl kullanılacağı ile ilgili eğitim veriliyor. Biz temel eğitimlerde nasıl süt verilir, nasıl alt değiştirilir, nasıl yeni doğan bakımı yapılır şeklinde eğitimler verirken artık bu eğitimlere ek olarak artık bir gereklilik olan, dijital detoks eğitimini de koyduk. Çünkü farkındalık çok önemli ve bu bir toplumsal bakış açısı gerektiriyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızı sağlıklı olarak yetiştirmek için hepimize görevler düşüyor.” dedi.

‘ÇOCUĞUN TEKNOLOJİYLE İLİŞKİSİ EBEVEYNİN SORUMLULUĞU”

Dijital Denge Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Şengül konuyla ilgili şunları söyledi: “Teknolojik farkındalık, bugün tüm dünyada çözüm bekleyen öncelikli sorunlardan birisi. Sağlık alanında LİV Hospital’ın öncülüğünde başladığımız bu değerli işbirliği ile amacımız; bireylerin mutlu, sağlıklı ve dengeli bir yaşam geliştirmeleri için, dijitalin ve teknolojinin sağlıklı kullanımını sağlamaya katkı sunmak. Dijital dünyanın risklerine karşı güçlerimizi birleştirdiğimiz bu özel projenin toplum için fayda yaratmasını diliyorum.”