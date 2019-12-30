Vodafone’lular 2019'da da dijitalleşmenin öncüsü oldu

Türkiye’de 13 yıldır faaliyet gösteren ve toplam yatırımları 21 milyar TL’yi aşan Vodafone, 2019’da “ teknoloji iletişimi şirketi” olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdü. Yenilikçi ürün ve servislerle en iyi dijital müşteri deneyimini sağlamaya odaklanan Vodafone, bireyleri ve kurumları geleceğin dijital kodlarına hazırlamaya devam etti. Vodafone’lular, 2019’un ilk 9 ayında 1.043 petabyte data kullandı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 2019 yılında da müşterilerini geleceğin dijital dünyasına hazırlamaya devam etti. Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla tüm kanallarda dijitalleşmeye öncelik veren şirkette 2019 yılının ilk 9 ayında dijital kanallardan yapılan satış oranı %15’e ulaşırken, Vodafone müşterilerine tüm işlemlerini tek noktadan yapma kolaylığı sunan “Vodafone Yanımda” mobil uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 11,5 milyonu, aylık ziyaret trafiği ise 260 milyonu aştı. Aynı dönemde Vodafone Türkiye’nin 24,1 milyon mobil abonesi de toplam 1.043 petabyte data kullanarak Türkiye’de dijitalleşmenin öncüsü oldu.[1]

Vodafone Red’lilere 488,5 milyon TL’lik fayda sağlandı

Dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla öne çıkan Vodafone Red’liler, son 1 yılda 596 milyon GB mobil internet kullandı, 30,1 milyar dakika konuştu, 3,7 milyar SMS attı. Red’lilerin aylık internet kullanımı ise ortalama 11,5 GB’a ulaştı. Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 1 milyonu aşkın müşteri kullandı. Red’lilere, 435 milyon TL’si yurtdışı faydalarıyla, 45 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 8,5 milyon TL’si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere yaklaşık 488,5 milyon TL’lik ayrıcalık sağlandı.

Red’liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 322 milyon TL tasarruf etti. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan Her Şey Dahil Pasaport – Dünya hizmetini son 1 yılda 343 bin kişi kullandı. Vodafone ayrıca, yüksek data kullanan Red’li müşterileri için “Öncelik sende” mottosuyla geliştirdiği, yeni ayrıcalıklar dünyası Red First’ü tanıttı.

Vodafone Red, 2019’da sanatın dijitalleşerek daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarını da sürdürdü. Temmuz ayında DasDas ile işbirliği yapan Vodafone Red, Eylül ayında dünyanın önde gelen sanat fuarlarından 14. Contemporary Istanbul ve Türkiye çağdaş sanatına farklı bakış açıları getirme hedefiyle Eskişehir’de kapılarını açan OMM – Odunpazarı Modern Müze’nin “Dijital İletişim Sponsoru” oldu.

Vodafone FreeZone’luların bütçesine 95 milyon TL katkı sağlandı

Vodafone’un FreeZone platformuyla 9 yılda gençliğe yaptığı yatırım tutarı 221 milyon TL'ye ulaştı. FreeZone aracılığıyla sadece müziğe yapılan yatırım tutarı 108 milyon TL’yi bulurken, FreeZone platformunun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçesine 95 milyon TL katkı sağlandı.

Müziğin dijitalleşmesi hedefiyle 2 yıl önce kurulan Vodafone FreeZone Stüdyo, bu süreçte 7 online konsere evsahipliği yaparken, bu konserlerle Türkiye’nin dört bir yanında 3,5 milyona yakın izlenme oranına ulaştı. Türkiye'nin yeni genç sesini seçmek üzere 2019’da ikincisi düzenlenen Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması’na 6 bin 800’ü aşkın başvuru alındı.

Vodafone FreeZone YouTube kanalına 1 yılda 77'yi aşkın müzik içeriği yüklenirken, kanalın takipçi sayısı 189 binin üzerine çıktı. Diğer yandan, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam eden Vodafone, Türkiye’nin en büyük espor organizasyonlarından Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne ek, Türkiye E- Spor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası’na da isim sponsoru oldu. Espor pazarına bugüne kadar 13 milyon TL’lik yatırım yapan Vodafone, bu süreçte 14 milyon gence ulaştı.

Lider markalar, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda buluştu

Vodafone, 2019’da “dijital marka” olma hedefi doğrultusunda müşterilerini dijital dünyanın benzersiz fırsatlarıyla buluşturacak yeni bir platform geliştirdi. Vodafone’un alanında lider markalarla özel kampanyalar yaparak piyasada bulunamayacak özel fırsatları bir araya getirdiği Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda “Oyun, Hizmet, Seyahat, Eğlence, Yeme-İçme, Sağlık-Spor, Alışveriş ve Şehrine Özel” olmak üzere 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği yaptığı 90 markanın avantajlı teklifleri sunuluyor. Bu platform ile startup’ların büyümesine de destek olmayı hedefleyen Vodafone, startup’lara ürünlerini pazarlayabilmeleri için alternatif bir kanal sağlarken, kendi de müşterilerine en yenilikçi ve güncel ürünleri sunma imkânı buluyor.

Vodafone Business, işletmeleri dijital geleceğe hazırlamaya devam etti

İşletmelerin “dijital iş ortağı” olmayı hedefleyen Vodafone Business, 2019 yılında da işletmeleri geleceğin dijital dünyasına hazırlamaya devam etti. Vodafone’un “Dijital Hizmetler”, “Dijital Operasyonlar”, “Dijital Teknoloji Platformları” ve “Bilgi Güvenliği” olmak üzere 4 ana kategoride sunduğu uçtan uca çözüm ve servislerden 1 yılda 1 milyonun üzerinde kurum yararlandı.

TOBB işbirliğiyle başlatılan “Dijital Dönüşüm Hareketi” ile son 1 yılda 6 bin şirket dijital skorunu ölçtürürken, Türkiye’nin dijital skoru 53’ten 69’a yükseldi. Vodafone’un Red Business tarifesini kullanan işletmeler ise tarifenin sunduğu avantajlardan yararlanarak 1 yılda toplam 17 milyon TL’nin üzerinde fayda sağladı. Diğer yandan, Vodafone’un İstanbul’da açtığı yeni nesil Ar-Ge ve teknoloji deneyim laboratuvarı İTÜ Vodafone Future Lab’in 1,5 yıl içinde konuk ettiği kişi sayısı 1.000’i, firma sayısı ise 320’yi aştı. İTÜ Vodafone Future Lab’de sunulan dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla yola çıkan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, yaklaşık 3 ayda 8 bin kilometre yol kat ederek 12 şehirde 10 binden fazla kişiye ulaştı.

Maraton 41. yılında çocuklar için koşuldu

Vodafone İstanbul Maratonu, 2019 yılında 8’inci kez Vodafone ismiyle koşuldu. “Çocuklar için koş” temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu katıldı. Avrupa’nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda yüz binlerce İstanbullu da yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçti. Tüm dünyada karbon ayak izini azaltma hedefini yansıtmak üzere yaklaşık 70 kişilik gönüllü ekibiyle maratonda hem koşan hem de plastik atık toplayan Vodafone, maratonun tanıtımı ve markalama çalışmaları için kullanılan yaklaşık 1 kilometre vinil malzemeyi toplayarak geri dönüşümlü çantalar yaptırdı.

Vodafone Park’ın toplam takipçi sayısı 3,8 milyonu aştı

Vodafone Park’ın sosyal medya hesapları 2019’da da taraftarlardan yoğun ilgi görmeye devam etti. Vodafone Park Facebook hesabı 1,8 milyonun, Twitter hesabı 1,2 milyonun, Instagram hesabı ise 845 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı. Böylece Vodafone Park, sosyal medyada toplam 3,8 milyon takipçisiyle dünyanın en çok takip edilen stadyum hesabı olmaya devam etti. 2019’da 3’üncü yaşını kutlayan Vodafone Park için düzenlenen kampanya sonucunda #VodafonePark3Yaşında etiketiyle Stat Abi’nin son 3 yılı anlattığı tanıtım filmi sosyal medyada yaklaşık 6 milyon izlendi. Vodafone Park, 14 Ağustos 2019 tarihinde UEFA Süper Kupa finaline evsahipliği yaparak yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir sağladı. Liverpool ve Chelsea takımları arasındaki büyük mücadele öncesi düzenlenen bir haftalık iletişim kampanyası sonucunda 25 milyon erişim, 5 milyon izlenme ve 1 milyon etkileşim ile Vodafone Park tarihinin en başarılı sonuçlarına imza atıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı 41 milyon TL’lik yatırım yaptı

Toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olma amacıyla önemli çalışmalar yürüten Türkiye Vodafone Vakfı, 12 yılda toplam 4 milyona yakın kişinin hayatına dokundu, 41 milyon TL’lik sosyal yatırım yaptı. Habitat Derneği işbirliğiyle başlatılan “Yarını Kodlayanlar” projesiyle 3 yılda 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaşan Vakıf, projenin 4’üncü yılında iki büyük işbirliğine imza attı.

Eğitici eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini de dahil eden Vakıf, dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliğine de gitti. Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle başlatılan “Girişimcilikte Önce Kadın” projesiyle 4 yılda 81 ilde yaklaşık 54 bin kadına ulaşılırken, Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulamasının indirme sayısı 30 bine yaklaştı. Projeyle toplam 60 milyon TL’lik potansiyel ekonomik değer yaratıldı.

Elektronik atıklar kodlama sınıfına dönüştü

Tüm dünyada 2025 yılına kadar iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını %50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefleyen Vodafone, Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nde öz tüketim amacıyla yıllık ortalama 768 bin kWh elektrik enerjisi kapasiteli çatı tipi güneş enerji sistemi kurdu. Vodafone ayrıca, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etme hedefiyle hayata geçirdiği “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle, yüzlerce kilo elektronik atığın geri dönüştürülmesini sağlayarak, elde edilen gelirle Mardin ve Samsun’da 2 okula kodlama sınıfı kurdu.

Global Ebeveyn İzni’ni duyurdu

Hem çalışanları hem de müşterileri nezdinde daha çevik, daha hızlı, daha sade ve dijital geleceğe hazır bir şirket olmayı hedefleyen Vodafone, şirket içinde “Biz Dijitaliz, Biz Geleceğiz” mottosuyla dijital ürünler, robotik süreçler, dijital iş ortaklıkları ve kültürel dönüşüm başlıklarından oluşan kapsamlı bir dönüşüm programı da başlattı.

Çevik (Agile) çalışma yöntemini benimseyen Vodafone, son bir yılda özellikle odaklanılan dijital müşteri sayısında %27, dijital işlem sayısında %78 artış kaydetti. Vodafone ayrıca, faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm çalışanları kapsayan Global Ebeveyn İzni’ni duyurdu. Buna göre, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde, istedikleri bir tarih aralığında, 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabilecek; işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda ise haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabilecek. Uygulama, ilk kez Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirilecek.