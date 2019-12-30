Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:58 TSİ- Sağlık G: Bugün 11:59 TSİ

Sağlıklı bir yılbaşı sofrasında neler olmalı?

Yeni bir yılı sevdikleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla karşılamak isteyenler bu özel akşam için çeşit çeşit yemeklerle donatılan sofralar hazırlama planları yapıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeni bir yılı sevdikleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla karşılamak isteyenler bu özel akşam için çeşit çeşit yemeklerle donatılan sofralar hazırlama planları yapıyor. Sağlıklı bir sofra için uzmanların tavsiyelerine kulak verebilirsiniz. Bir yılbaşı klasiği olan hindinin dengeli bir ana yemek olduğunu belirten uzmanlar, hindinin haşlanmış mevsim sebzeleri ve salata ile tüketilmesini öneriyor. Yardımcı yemeklerin içerdikleri yağ nedeniyle çok kalorili olduğuna dikkat çeken uzmanlar, tatlı yerine meyve ve bol miktarda su tüketilmesini tavsiye ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, sağlıklı yılbaşı sofralarının nasıl olması gerektiğine dair tavsiyelerde bulundu.

Hindi, mevsim sebzeleriyle tüketilmeli

Yılbaşı sofralarıyla bağdaştırılan hindinin dengeli bir ana yemek seçeneği olduğunu belirten Örkçü, “Çünkü hindi, yağ oranı düşük yağlı etlerden biridir. Kolesterol içeriği az ve sindirimi daha kolaydır. B3 ve B6, çinko ve selenyum açısından zengindir. Yanında kırmızı lahana, havuç, Brüksel lahanası, karnabahar gibi haşlanmış mevsim sebzeleriyle tabağınızı doldurursanız iyi bir seçim yapmış olursunuz.” diye konuştu.

Yardımcı yemeklerdeki “gizli” kalorilere dikkat

Dikkat edilmesi gereken diğer bir konunun yardımcı yemekler konusunda olduğunu kaydeden Özden Örkçü, şu tavsiyelerde bulundu:

“Ara sıcaklar; salam, pastırma gibi şarküteri ürünleri, karides, kalamar gibi kabuklu deniz ürünleri ya da diğer mayonezli mezeler çok kalorilidir. Bunun yerine bir miktar peyniri tabağınıza alabilirsiniz. Kavun, kiraz domatesler, hindi füme ya da somon füme yemenize bu gecelik izin var. Peynirleri çeşitli baharatlar ve aromalı otlarla süsleyebilirsiniz, tahta şişlere geçirip sunabilirsiniz. Kepekli krakerler üzerine labne peynir sürebilir ya da ton balıklı, somonlu kanepeler hazırlayabilirsiniz. Mantarların içine peynir koyup hafifçe erimelerini sağlayıp ikram edebilirsiniz. Kabak ve patlıcanı yoğurtla karıştırarak yapılacak zeytinyağlılar hafif seçeneklerdir. Sadece dört seçenekle yetinmelisiniz. Her sofranın olduğu gibi yılbaşı sofralarının da vazgeçilmezi olan salataları unutmamalısınız; birkaç çeşit hazırlayabilirsiniz. Marulla birlikte yapılacak mevsim salatasını süslemede nar kullanılması, hem görsellik hem de lezzet katacaktır.”

Tatlı olarak ağır şerbetli tatlılar yerine mideyi çok yormayacak, hafif sütlü tatlılar da ya meyve tatlılarından tercih yapılabileceğini belirten Özden Örkçü, “Yapımı en kolay tatlılardan olan kabak tatlısı, aynı zamanda tam bir kış mevsimi tatlısıdır. Kabak tatlısı dışında tercihinizi ayva, armut gibi hafif meyve tatlılarından yana kullanmalısınız. Tatlınızı biriyle paylaşmak ise şahane bir tercih olur. 1 dilim ananas ve 1 muz ile oluşturulmuş meyve tabağı da iyi bir seçenek olabilir.” diye konuştu.

Alkol, vücudu susuz bırakıyor

Alkollü içeceklerin vücudu susuz bıraktığını belirten Özden Örkçü, “Yemek öncesinde, yemek ile birlikte ve gecenin ilerleyen saatlerinde bol su tüketin. Yılbaşı gecesi gece geç saatlere kadar oturulacağı ve sürekli bir atıştırma halinde olunacağı düşünülürse daha fazla su içmelisiniz. Kuru yemiş tüketimi isteniyorsa E vitamini ve Q-3 içeren fındık ve ceviz tüketimi tercih edilmeli yağ miktarları fazla olduğundan tüketimleri 1 avucu geçmemelidir. Yatmadan 2 saat önce yemek tüketimi sonlandırılmalıdır.” tavsiyesinde bulundu.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Liv Hospital Ulus ve Dijital Denge Derneği güçlerini birleştirdi mask
Liv Hospital Ulus ve Dijital Denge Derneği güçlerini birleştirdi
“Yılbaşı akşamı çok kaçırdım” diyenler dikkat! mask
“Yılbaşı akşamı çok kaçırdım” diyenler dikkat!
Yılbaşı günü iştahınızı akşam yemeğine saklamayın mask
Yılbaşı günü iştahınızı akşam yemeğine saklamayın
Doğru yaşam şekli ile sağlıklı yaşayın… mask
Doğru yaşam şekli ile sağlıklı yaşayın…
Yanlış ped kullanımı enfeksiyona yol açıyor mask
Yanlış ped kullanımı enfeksiyona yol açıyor
Yeni yıla mide problemi ile girmek istemeyenler dikkat! mask
Yeni yıla mide problemi ile girmek istemeyenler dikkat!
Yılın ilk günü zindelik veren öneriler mask
Yılın ilk günü zindelik veren öneriler
Gözaltı ışık dolgusu ile yüzünüz canlansın mask
Gözaltı ışık dolgusu ile yüzünüz canlansın
Menopozla ilgili en çok merak edilen 10 soru 10 cevap mask
Menopozla ilgili en çok merak edilen 10 soru 10 cevap
Soğuk Havaların Sinsi Hastalığı Raynaud Fenomeni mask
Soğuk Havaların Sinsi Hastalığı Raynaud Fenomeni

Bugün 11:58 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Liv Hospital Ulus ve Dijital Denge Derneği güçlerini birleştirdi mask
Liv Hospital Ulus ve Dijital Denge Derneği güçlerini birleştirdi
“Yılbaşı akşamı çok kaçırdım” diyenler dikkat! mask
“Yılbaşı akşamı çok kaçırdım” diyenler dikkat!
Kusursuz gülümsemenin şifresi mask
Kusursuz gülümsemenin şifresi
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin mask
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin
Yılbaşı gecesi yediklerinizden pişmanlık duymayın mask
Yılbaşı gecesi yediklerinizden pişmanlık duymayın
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık mask
Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı! ‘Yeni Lige’ yolculuk başladı mask
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı! ‘Yeni Lige’ yolculuk başladı
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı! mask
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı! mask
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı!
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..." mask
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..."
ATO Başkanı Baran, “Yerli Otomobil Türkiye'mize Hayırlı Olsun” mask
ATO Başkanı Baran, “Yerli Otomobil Türkiye'mize Hayırlı Olsun”
İnternetten Alışveriş Yapanların Dikkatine: O Alışveriş Sitesinin Verileri Çalındı! mask
İnternetten Alışveriş Yapanların Dikkatine: O Alışveriş Sitesinin Verileri Çalındı!

GALERİ

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı mask
Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı
Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı.... mask
Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı....
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL