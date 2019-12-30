Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı?

Dün akşam yayınlanan büyük final mücadelesi ile Alican ve Cemre’nin yarıştığı gecede jüri üyelerine birbirinden güzel yemekleri sunan yarışmacılar arasından büyük ödülü kazanan isim ise herkesi şaşırtmıştır. Yeni yıla Masterchef unvanıyla girecek olan yarışmacının belirlendiği son bölümde, Danilo, Mehmet ve Somer şeflere final yarışmacıları tarafından birbirinden başarılı konsept yemekleri sunulmuştur. Birincilik için büyük bir mücadele veren yarışmacılar, gecenin sonunda aldıkları puanları ile ekran başındaki ve stüdyodaki izleyicilere büyük heyecan yaşatmışlardır.

Büyük ödülü almak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar 29 Aralık Pazar günü yapılan final gecesinde hünerlerini sergilemişlerdir. Yarışmacıların ailelerinin ve sevenlerinin de stüdyoda olduğu bölümde iki başarılı finalist Cemre ve Alican heyecan dolu anların yaşanmasına neden olmuşlardır. Öte yandan Mehmet Şef tarafından yapılan duyurunun ardından önemli bir müjde de verilmiş oldu. Mehmet Şef’in yaptığı açıklamaya göre Masterchef Türkiye’nin final gününde noktalanmadığı, 30 Aralık Pazartesi günü ekrana gelecek yeni bir kaptanlık oyunu ile yarışma heyecanın devam edeceği belirtilmiştir.

Masterchef Türkiye 2019 Birincisi Kim Oldu?

Cemre ve Alican arasında yaşanan büyük final heyecanında yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. 29 Aralık 2019 Pazar günü ekrana gelen final bölümünde yarışmacılar tarafından yapılan 3 yemeğin ardından, Türk ve dünya mutfağından örnekler ile kendilerine ait yemekler ile geceye damga vurmuşlardır. 3 farklı yemekle şeflerden puan alan yarışmacılar, son bölümde Cemre 43 ve Alican 42 puanla yarışmışlardır. Final gecesinin son etabında iki finalist kendilerine ait özel yemeklerini yaparak şeflere sundular.

Şefler tarafından Alican ve Cemre’nin yaptıkları yemeklerin tadılmasının ardından Cemre Uyanık 72, Alican ise 64 puana ulaşarak günü tamamlamışladır. Geceye damgasını vuran başarılı tabakları ile Cemre Masterchef Türkiye 2019’un şampiyonu olmayı başarmıştır. Yarışma boyunca duygusal ve heyecan dolu anların yaşanmasının ardından hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyiciler unutulmaz bir gece yaşamışlardır. TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye’nin final karşılaşmasına ayrıca Acun Ilıcalı’da stüdyodan canlı olarak takip etmiştir.

Masterchef Türkiye Yeni Yılda Devam Edecek

Masterchef Türkiye final gecesinde birçok yeni sürpriz yaşanmıştır. Alican ve Cemre adlı iki yarışmacının kıyasıya mücadele ettikleri yarışmanın son bölümünde yarışmanın jüri üyelerinden başarılı şef Mehmet Yalçınkaya yarışmanın sevenlerine bir müjdeli haber daha vermiştir. Final gecesinde Mehmet Şef tarafından yapılan duyuruda, yarışmanın burada noktalanmadığı ve 30 Aralık Pazartesi günü yeni bir kaptanlık oyunu ile yarışmanın devam edeceği belirtilmiştir. Mehmet Şef tarafından yapılan açıklamanın ardından stüdyoda büyük bir sevinç yaşanmıştır. 2019 yılının Masterchef Türkiye birincisi ise Cemre olmuştur.