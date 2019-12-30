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​Tüketiciler yılbaşını evinde ailesiyle geçirmeyi tercih ediyor

Migros, müşterilerinin yılbaşı alışveriş tercihlerine yönelik dikkat çekici sonuçlar açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Migros, müşterilerinin yılbaşı alışveriş tercihlerine yönelik dikkat çekici sonuçlar açıkladı. 12 milyon Money üyesi müşterisinin yılbaşı dönemindeki harcamalarını analiz eden Migros, ek olarak gerçekleştirdiği anket ile tüketicilerin yılbaşı alışverişlerini tespit etti. Araştırma sonuçlarına göre ankete yanıt verenlerin yüzde 92’si bu geceyi kendi veya yakınlarının evinde geçirmeyi tercih ettiğini söylüyor. Yeni yıla aileleriyle birlikte girmek isteyenlerin oranı ise yüzde 81. Tüketicilerin yılbaşı alışverişinde en çok sepete atmayı tercih ettiği ürünler de atıştırmalıklar ile meyve-sebze oldu.

Migros, 12 milyon Money üyesi müşterisinin tercihlerini, yaptığı anket çalışmasıyla destekleyerek müşterilerinin yılbaşı tercihlerini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı.

Migros’un yaptığı araştırmaya göre yılbaşını evinde geçirmeyi tercih edenlerin oranı yüzde 72 olurken, yakınlarının evini tercih edenlerin oranı yüzde 20. Yeni yıla aileleriyle girmek isteyenlerin oranı yüzde 81, arkadaşlarıyla bir arada olacakların oranı yüzde 9, eşiyle baş başa olmayı planlayın oranı ise yüzde 8’e denk geliyor. Katılımcıların yüzde 57’si seyahat etmeyeceğini söylerken, farklı şehirlerde yeni yıla merhaba demeyi tercih edenlerin oranı yüzde 34.

Yılbaşı alışverişlerinin vazgeçilmezi atıştırmalıklar ve meyve

Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı yılbaşı için ayrı bir alışveriş listesi hazırlarken, sepete atmak istedikleri ürünlerin başında yüzde 71 ile yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi cips, çerez, bisküvi gibi atıştırmalıklar geliyor. İkinci sırayı yüzde 48 ile meyve-sebze alırken, yılbaşı süsleri de yüzde 39 ile üçüncü sırada. Yılbaşı sofralarının yemek tercihlerinde başı etli yemekler çekerken, ikinci sırada zeytinyağlılar ve üçüncü sırada mezeler bulunuyor. Yılbaşının klasik menüsü olarak hindi alışveriş yapanların ise son 7 ayda ilk kez hindi tercih ettikleri görülüyor. Hindi tercih edenlerin yaş grubu olarak bakıldığında 49 yaş altı müşterilerin çoğunluğu oluşturduğu ortaya çıkıyor.

Hediye almayı seviyoruz

Araştırmada, yakınlarına hediyelerle mutlu edenlerin oranı yüzde 84. Hediye tercihlerinin ilk sırasında bu sene de kozmetik ürünleri yer alırken, bunu yüzde 49 ile oyuncaklar ve ailecek oynanabilen kutu oyunları takip ediyor.

Bugün 15:33 TSİ - Yaşam

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