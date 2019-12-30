Milyonlarca tüketici daha ucuza elektrik kullanabilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2020 yılı için serbest tüketici limitlerini açıkladı. 2019 için 94 TL olan limit 80 TL’ye düşürüldü. Böylece 25 milyona yakın tüketici elektrik tedarikçisini değiştirerek tasarruf edebilecek. Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi EnCazip, tedarikçi değiştirirken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest tüketici limitlerini düşürdü. Serbest Tüketici, cep telefonu numarasını taşır gibi elektrik tedarikçisini değiştirme hakkına sahip olan tüketicilere deniyor. Serbest tüketici uygulaması olarak bilinen uygulamayla EPDK'nın belirlediği limitler dahilinde elektrik tüketimi olan herkes, elektrik tedarikçisini değiştirme ve ucuz elektrik kullanma hakkına sahip.

Alınan karara göre, 2019 yılında ortalama 94 TL olan limit, 2020 yılı itibariyle 80 TL’ye düşürüldü. Böylece aylık 80 TL ve üstünde elektrik faturası ödeyen 25 milyona yakın elektrik tüketicisi tedarikçi değiştirip tasarruf edebilecek. Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi EnCazip, tüketicilerin tedarikçi seçerken dikkat etmesi gerekenleri ve haklarını derledi. Yeni düzenlemelerle tedarikçiler, tüketicilere önceden kabul ettirmeden tarife koşullarını değiştiremiyor, sebepsiz yere tüketicilere hizmeti durduramıyor, yeniden onay almadan sözleşmeyi uzatamıyor ve sağlanan indirimden daha yüksek ceza bedeli alamıyor. Ayrıca artık telefon ya da internet üzerinden de tedarikçi değiştirilebiliyor.

EPDK’nın limitleri düşürmesiyle 25 milyona yakın tüketicinin elektrik tedarikçisi değiştirebileceğini belirten EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, “Ocak ayında serbest tüketici limitlerinin düşürülmesi ile birlikte 25 milyona yakın tüketicinin tedarikçi değiştirme hakkına sahip olmasını, böylelikle 2020 yılında milyonlarca tüketicinin elektrik tedarikçisi değiştirerek daha ucuz fiyatlı elektrik kullanmasını bekliyoruz. Tüketicilerin tasarruf hassasiyeti özellikle de içinde bulunduğumuz dönemde bir hayli yüksek. Dolayısı ile tüketicilerin farkındalığı oldukça hızlı bir şekilde artacaktır. Konut bazında bakıldığında şu anda yaklaşık 15 milyon hane serbest tüketici kapsamına giriyor ve serbest piyasa bu tüketiciler için oldukça cazip fırsatlar barındırıyor. Bugün için tüketicilerin piyasada bulabilecekleri ucuz elektrik tarifesi sınırlıyken, devam eden aylarda tüketiciler tedarikçi değiştirerek çok daha ucuz fiyattan elektrik kullanacak” dedi.