Sincan Belediyesinden LGS öğrencilerine ücretsiz eğitim kampı

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Okuyacakları liseyi belirlemek üzere LGS (Liselere Geçiş. Sistemi) sınavına girecek öğrenciler, sınava hazırlanmaya başladı. 07 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek sınav öncesinde Sincan Belediyesi 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine ücretsiz eğitim kampı düzenlendi.

DERSLERE İLGİ BÜYÜK

Rüstem Altınbaş Konferans Salonu’nda düzenlenen ara tekrar eğitim programı, 7. ve 8. sınıf öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Herkese açık olan derslere yaklaşık 450 öğrenci katıldı.

Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen eğitimde konu tekrarı, ardından soru çözümü yapıldı. Öğrenciler yapamadıkları soruları sorma ve öğretmenler eşliğinde soru çözme fırsatı buldu. Eğitim kampı sonrası memnuniyetleri gözlerinden okunan öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.