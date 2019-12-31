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Keçiören Belediyesinden uluslararası diplomasi trafiği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Uluslararası vizyonumuzu daha da geliştirmek için çalışan ekibimizle birlikte, Başkent’imizin ve ilçemizin tanıtılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve bilimsel gelişmelerin takibi noktasında azami gayret gösteriyoruz.”

Elif Duman
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Yerel düzeyde yürüttükleri uluslararası diplomasi trafiğinden olumlu neticeler aldıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Uluslararası vizyonumuzu daha da geliştirmek için çalışan ekibimizle birlikte, Başkent’imizin ve ilçemizin tanıtılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve bilimsel gelişmelerin takibi noktasında azami gayret gösteriyoruz” dedi.

9 BÜYÜKELÇİLİK ZİYARET EDİLDİ

Başkan Altınok’un talimatıyla Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ve Dış İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri, yerel düzeyde uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli kültürel faaliyetlerin planlanması için 9 büyükelçiliğe ziyarette bulundular.

Başkan Altınok’un selamı iletilerek başlatılan büyükelçilik ziyaretleri kapsamında, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Avusturya Büyükelçisi Johannes Wımmer, Belçika Büyükelçisi Michel Malharbe, Danimarka Büyükelçisi Svend OLLİNG, İspanya Krallığı Ankara Büyükelçisi Sn. Juan- Gonzalez Barba’ya, İtalya Büyükelçisi Sn. Massimo Gaiani, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliev ve İran Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade ile yapılan görüşmelerde yerel düzeyde birçok proje ele alındı.

DOĞU’DAN BATI’YA KARDEŞ BELEDİYE

Almanya Büyükelçiliğinde yapılan görüşmede, Almanya’da bir il ya da ilçe ile “Kardeş Belediye” olma konusunda fikir birliğine varan Keçiören Belediye heyeti, Avusturya, Belçika, İspanya ve İtalya büyükelçilikleri ile de o ülkelerin bir ili ya da ilçesiyle Keçiören Belediyesini kardeş belediye yapma konusunda mutabık kaldılar.

Heyet, Avustralya ve Danimarka büyükelçiliklerinde ise teknoloji transferinin yanı sıra öğrenciler için yapılacak bilimsel konulardaki destek programlarının Keçiören Belediyesi ile yapılabileceği yönünde fikir alışverişinde bulundu. İran Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade ile yapılan görüşmelerde ortak kültür vurgusu yapılarak kalıcı programlar yapma konusunda mutabık kalınırken, Keçiören Belediyesi ile yakın ilişkiler kuran Kırgızistan Büyükelçiliği ile yapılan görüşmelerde ise ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi için gelecekte planlanan projeler masaya yatırıldı.

“ESERLERİMİZ VE HİZMETLERİMİZ DİKKAT ÇEKİYOR”

Her bir büyükelçiyi Başkan Altınok adına Keçiören’e davet eden Başkan Yardımcısı Akdemir ve ekibi Keçiören’de tamamlanan ve yapım aşamasında olan projelerle ilgili de çeşitli bilgiler verdiler.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da yerel düzeyde gerçekleştirilen uluslararası diplomasinin Türkiye’ye fazlasıyla itibar sağlayacağını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Belediyemizin ortaya koyduğu eserler ve hizmetler Türkiye’de ve uluslararası arenada dikkat çekiyor. Bu anlamda ortaya koyacağımız yeni projelerin uluslararası platformda tanıtılması için ülkemizde temsilcilikleri bulunan ülkelerle iyi ilişkiler yürütüyoruz. Gerek batı ülkelerinden gerekse doğu ülkelerinden örnek alabileceğimiz bir çalışmanın olup olmadığını bu vesileyle araştırma fırsatı buluyoruz. Köklü geleneğe sahip olan ülkemizin birçok ülkeyle geçmişe dayanan siyasi, ekonomik, kültürel, ticari ve stratejik ilişkileri var. Bu ilişkilere Keçiören Belediyesi olarak ne kadar katkı sunabilirsek o kadar bahtiyarlık duyarız.”
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Bugün 10:14 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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