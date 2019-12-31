Pursaklar'da tehlike oluşturan ağaçlar budandı

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ağaçları budama faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Mevsimine göre budama takvimini esas alan ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine yapılan çalışmalarda, ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için budama işlemleri yapılıyor. Gerçekleşen budama işlemlerinde, kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen ve can güvenliğine tehdit oluşturan dallar için gerekli işlemler yapılıyor. Bunların dışında kuru dalların budanması ve bakım işlemleri de yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “ Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, ağaçlarla ilgili işlem yaparken tehlike arz eden kuru dalların budamasını ve bakım işlemlerini gerçekleştirip, ağaçta hastalık ve tehlikeli durum tespit edilirse ağacın bulunduğu alana göre de gerekli işlemleri yapıyorlar. Ekiplerimiz, hemşerilerimizden gelen talepleri değerlendirirken önce teknik kontrollerini yapıp, tehlike arz eden bir durum var ise gerekeni yapıyorlar.’’ dedi.