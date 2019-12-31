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Yılbaşı gecesini kilo almadan geçirmek için 6 öneri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş, aşırıya kaçmadan yapılacak kaçamakların ertesi gün telafi edilebileceğini söyleyerek yılbaşı gecesi sofrası ve sonrasına dair uyarılarda bulundu.

Elif Duman
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İster dışarıda, ister evde geçirilsin yılbaşı günü ve gecesinde birçoğumuz daha fazla yemek yeme eğiliminde oluruz.  Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş, aşırıya kaçmadan yapılacak kaçamakların ertesi gün telafi edilebileceğini söyleyerek yılbaşı gecesi sofrası ve sonrasına dair uyarılarda bulundu.

Gün içinde öğün atlamayın: Yılbaşı gecesinden önce öğün atlamadan hafif bir gün geçirmenin faydalı olacağını vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş, özellikle kahvaltının her daim en önemli öğün olduğunu hatırlatarak yılbaşı gecesinde çok yememek için sabah kahvaltısının atlanmaması gerektiğini söyledi.

Sofraya aç oturmayın: Akşam sofrasında abartmamanın bir diğer yolu da sofraya aç oturmamak. Bu durumda gereğinden fazla yemek kaçınılmaz olacağı için gün içinde daha hafif öğünler tercih edilebilir. Ana öğünlerin yanı sıra ara öğün yapıyor olmak kan şekerini dengelemeye yardımcı olurken, yeme ataklarının önüne geçebilir.

Yediklerinizi zamana yayın: Bir akşamlık küçük kaçamakların sağlığımız üzerinde çok fark yaratmayacağını hatırlatan Buket Ertaş, “Ancak bu noktada asıl önemli olan abartmamaktır. Zamana yayarak ve yavaş yavaş yemekle hem miktar kontrolü sağlanabilir, hem de doygunluk hissinden dolayı daha az yenecektir.”

Menünüz yeşil ağırlıklı olsun: Ne kadar yendiği kadar ne yenildiği de önemli olduğu için yılbaşı sofralarında tamamen et ağırlıklı seçimler yapmak yerine salata ve sebzelere de yer vermek sindirim sisteminin korumasına yardımcı olacaktır. Pilav, makarna, çorba, ekmek gibi karbonhidrat bakımından zengin besinlerin arasından bir tanesini tüketmek denge açısından önemli olacaktır. Menü çeşitliliği çok ise, en sevdiklerinizden tüketmeye özen gösterin. Örneğin birden çok meyve çeşidi varsa siz en çok sevdiğinizi tercih edin. Bu özeni bütün besin gruplarında gösterin. Hamurlu veya şerbetli tatlılar yerine daha hafif olan sütlü tatlıları tercih edin. Alkol alıyorsanız tükettiğiniz miktarı sınırlandırın.

Kuruyemişleri sınırlandırın: Yemeğin yanı sıra yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan kuruyemişlerin de görünmez kalori kaynaklarından olduğunu hatırlatan Buket Ertaş, “Özellikle keyifli sohbetler sırasında farkında olmadan kuruyemiş tüketimi de artar. Bunun önüne geçebilmek için tüketmeniz gereken miktar kadar yanınıza almak ipin ucunun kaçmasını önleyecektir. Bununla birlikte daha sağlıklı olması sebebiyle mümkünse kavrulmamış, çiğ olan kuruyemişleri tüketmek iyi bir tercih olacaktır.

Gazlı içeceklerin yerine su tüketin: Görünmez kalorilerden bir diğerinin ise, gazlı içecekler olduğunu hatırlatan Buket Ertaş, “Yemeğe odaklanıp içecekleri göz ardı etmek doğru bir davranış değil. Mümkünse gazlı içecekleri hiç tüketmeyin, onun yerine bol su için. Alkol alıyorsanız sınırlayın ve gün içinde, gece boyunca, ertesi gün bol su tüketin. Bol su tüketimi alınacak alkolün yaratacağı su kaybının etkisini azaltacaktır.”

Diyet bir liste değil yaşam tarzıdır!

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş, diyetin aslında bir listeden ziyade bir yaşam tarzı değişikliği olduğunun altını çizerek şunları anlattı: “Doğum günü, toplantı, yeni yıl, kutlama gibi birçok özel gün organizasyon hayatımızın bir parçası. Özellikle diyet yaparken önemli olan bunlardan kendinizi soyutlamak değil, bilinçli şekilde dengeyi sağlamaktır. Diyet yapıyorum düşüncesiyle programlara katılmamak, yemek organizasyonlarını reddetmek sürdürülebilir bir davranış değildir. Unutmayın mutsuz olarak, çok kısıtlı yapılan diyetler zaten günün birinde başarısız olacak ve kişi, kilo artışına sebep olan davranışlarına geri dönecektir.”
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