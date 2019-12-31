Başkan Altınok: ''Keçiören’de güvensiz gıdalara geçit yok"

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, rutin olarak sürdürdüğü gıda denetimlerini yılbaşı öncesinde sıklaştırarak pastane ve kuruyemişçilerin hijyen koşularını kontrol etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’de güvensiz gıdalara geçit vermiyoruz. Yılbaşı öncesinde denetimlerimizi artırarak vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaları tüketmesi için kontrollerimiz aralıksız devam ediyor.” dedi.

120 ZABITA YILBAŞI DENETİMİ YAPTI

Keçiören Belediyesi, 120 zabıta ekibiyle ilçenin tüm mahallelerinde eş zamanlı denetim yaptı. Ekipler, kuruyemişçilerde ve pastanelerin imalathanelerinde devam eden denetimlerinin yanı sıra çeşitli işletmelerde de fiyat kontrolleri gerçekleştirdiler.

Ambalajlı satış yapılması gereken gıdalar ve gramajları zabıta ekipleri tarafından tek tek denetlenirken imalathanedeki hijyen kuralları ve ustaların giydikleri kıyafetler ise detaylı şekilde incelendi. Son kullanma tarihi geçen ürünler toplatılarak, sağlık kuralarına aykırı üretim ve satış yapan işletmelere de yasal işlem uygulandı.

“VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALIŞVERİŞ YAPABİLİR”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımın üzülmesine asla tahammülüm yok. Ticareti usulüne göre yapmayan, işine hile katan her kim olursa olsun yasal yollardan mukavemetimizle karşılaşacaktır. Yalnızca gıda sektöründe değil diğer tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Yılbaşı öncesi de rutin denetimlerimizi artırarak vatandaşımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarına imkân sağladık.” dedi.