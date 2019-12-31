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Başkan Fethi Yaşar'dan 2020 Mesajı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. 2020 yılı insanlık için acıların yaşanmadığı, demokrasi ve refahın yükseldiği bir yıl olsun. Yeni yıl umutlarımızın başlangıç yılı olsun.”

Elif Duman
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2020 yılının Türkiye’ye ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. 2020 yılı insanlık için acıların yaşanmadığı, demokrasi ve refahın yükseldiği bir yıl olsun. Yeni yıl umutlarımızın başlangıç yılı olsun” dedi.

Yaşar, “2020, umutlarımızın başlangıç Yılı olsun”

Yaşar, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2020 yılının terörün son bulduğu, birlik ve beraberliğin güçlendiği, demokrasi ve insan haklarında ilerlemelerin kaydedildiği bir yıl olması temennisinde bulundu.

Yaşar mesajında şunları kaydetti:

“Yeni yılın başta ülkemiz ve tüm insanlık için barış, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. 2020 yılında da on yıldır Yenimahalle’de çalışma arkadaşlarım ile birlikte yürüttüğümüz insan odaklı hizmet anlayışını sürdürmeye, Yenimahalleli hemşerilerimin ihtiyaç ve taleplerine yönelik hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

Altyapıdan çevreye, sosyal hizmetlerden kültür ve sanata kadar Cumhuriyetimizin Başkentine yakışır hizmetleri ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek, büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle 2020 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini en içten duygularla temenni ediyorum.”
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Bugün 11:44 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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