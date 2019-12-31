Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:31 TSİ- Sağlık G: Bugün 13:32 TSİ

Efe'nin dünyası renklendi

Marfan Sendromu hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmek üzere olan, renkleri ise hiç göremeyen 9 yaşındaki Efe, yapılan göz ameliyatları sonrasında görme duyusunu yeniden kazandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Marfan Sendromu hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmek üzere olan, renkleri ise hiç göremeyen 9 yaşındaki Efe, yapılan göz ameliyatları sonrasında görme duyusunu yeniden kazandı. Artık dünyaya daha renkli bakabilecek, çok sevdiği ama ara vermek zorunda kaldığı basketbola dönebilecek.

İzmir’de yaşayan Ali (44) ve Tercan (40) Karal’ın gözlerinin nuru, tek çocukları Efe Karal’da (9) doğuştan gelen mercek kayması ve görme bozukluğu vardı. ‘Marfan Sendromu’ hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmek üzereydi ve renkleri hiç göremiyordu. Şuan 9 yaşında olan Efe Karal, 2.5 yaşından sonra belli açılardan görmede sıkıntı yaşamaya başladı. Bu dönemde gittikleri doktorlar mercek kayması olduğunu söyledi. Birçok doktora gittiler ve hepsi Efe’nin ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Karal ailesi için bu kararı vermek kolay olmadı. Biraz araştırma yaptıktan sonra Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler ile tanıştılar. Fakat bu süreçte Efe’nin görme oranı yüzde 10’lara kadar düşmüştü ve bu durum okul hayatını ve çok sevdiği basketbolu, sporunu olumsuz yönde etkiliyordu. Efe, basketbol oynamayı çok seviyordu fakat görme yetisi azaldığından istediği gibi oynayamıyor ve bu durumdan da oldukça rahatsızlık duyuyordu. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı geçen ameliyatların ardından Efe artık hem çok daha iyi görüyor, hem de renkleri rahatça görebiliyor. Efe’nin dünyası siyah-beyazken artık daha renklendi.

“BİRLİKTE BASKETBOL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Efe’nin babası Ali Karal, yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor; “Anne- baba olarak evladımız için ameliyat kararını vermek çok zor oldu. Başarılı bir operasyon oldu ve Efe bundan sonraki hayatında çok daha rahat ve mutlu olacak. Birlikte çok daha güzel anılar paylaşacağız, yapmakta zorlandığımız spor aktivitelerini eskisi gibi rahatlıkla yapmaya devam edeceğiz. Şuan çok sağlıklı ve dünyaya çok güzel bakabiliyor. Doktorlarımıza minnettarız” dedi.

“ARTIK DAHA RENKLİ BİR HAYATI OLACAK”

Anne Tercan Karal ise; “Efe’nin gözündeki sıkıntıları atlatması, mutlu yaşaması ve çevreye mutlu bakması bizim için çok önemli. Artık dünyaya daha mutlu, daha güzel ve renkli bakacak. Çünkü renksiz görüyordu ve artık daha renkli bir hayatı olacak. Bu nedenle biz de ailesi olarak çok mutluyuz” diyerek sevinç gözyaşları döktü.

“BİR DAHA TEKRARLAMAYACAK”

Batıgöz Sağlık Grubu Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, Efe’nin ameliyatı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Efe’nin gözündeki sorun; gözün içerisindeki merceğin yerinde olmaması, yukarı doğru kaymış olmasıydı. Biz bunu ‘Marfan Sendromu’na bağlı gelişen göz rahatsızlığı olarak tarif ediyoruz. Burada göz içerisindeki lensi yerinde tutması gereken bağlar kopuyor, mercek olduğu yerde olmuyor ve yukarıya doğru kayıyor. Bu da çok yüksek miyop ve astigmata neden oluyor. Bu yaştaki çocuklarda da çok hızlı ilerliyor. Ameliyatla gözün içerisindeki merceği eski yerine getirip onun içerisine ‘kapsül germe halkası’ dediğimiz halkaları koyuyoruz, onları da gözün içerisine dikip sabitliyoruz ve sonrasında da aynı katarakt ameliyatında olduğu gibi mercek koyuyoruz. Bu ameliyatın ciddi riskleri var; zar yırtılabilir, merceği gözün içerisine koyamayabilirsiniz, merceği dikmek zorunda kalabilirsiniz… Bizim yaptığımız ameliyatta ise merceğe herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Gözün içerisindeki kendi lensin zarını gözün içerisine dikiyoruz. Dolayısıyla normal bir katarakt ameliyatı yapıyor gibi yapıyoruz. Genel anestezi altında önce bir göze, sonra diğer gözüne; gözün içerisindeki lensi temizleyip sonra yine kendi gözünün içerisine dikerek sabitleştirmiş olduk. Şuanda hem renkleri görmesi, hem de normal görmesi çok iyi durumda. Bunun bir daha tekrarlama olasılığı yok bu ameliyattan sonra. Kontrol altında tutulacak, 3-6 ayda bir kontrollerine gelecek. Şuanda eskisine oranla çok çok güzel görüyor. Günlük hayatına her çocukta olduğu gibi devam ediyor.”
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yılbaşı gecesini kilo almadan geçirmek için 6 öneri mask
Yılbaşı gecesini kilo almadan geçirmek için 6 öneri
Masa ve sandalyeye bağımlı çalışanları bekleyen tehlike! mask
Masa ve sandalyeye bağımlı çalışanları bekleyen tehlike!
Diyabet hastaları bu 10 hatadan kaçının! mask
Diyabet hastaları bu 10 hatadan kaçının!
Sağlıklı bir yılbaşı sofrasında neler olmalı? mask
Sağlıklı bir yılbaşı sofrasında neler olmalı?
Liv Hospital Ulus ve Dijital Denge Derneği güçlerini birleştirdi mask
Liv Hospital Ulus ve Dijital Denge Derneği güçlerini birleştirdi
“Yılbaşı akşamı çok kaçırdım” diyenler dikkat! mask
“Yılbaşı akşamı çok kaçırdım” diyenler dikkat!
Yılbaşı günü iştahınızı akşam yemeğine saklamayın mask
Yılbaşı günü iştahınızı akşam yemeğine saklamayın
Doğru yaşam şekli ile sağlıklı yaşayın… mask
Doğru yaşam şekli ile sağlıklı yaşayın…
Yanlış ped kullanımı enfeksiyona yol açıyor mask
Yanlış ped kullanımı enfeksiyona yol açıyor
Yeni yıla mide problemi ile girmek istemeyenler dikkat! mask
Yeni yıla mide problemi ile girmek istemeyenler dikkat!

Bugün 13:31 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Masa ve sandalyeye bağımlı çalışanları bekleyen tehlike! mask
Masa ve sandalyeye bağımlı çalışanları bekleyen tehlike!
Yılbaşı günü iştahınızı akşam yemeğine saklamayın mask
Yılbaşı günü iştahınızı akşam yemeğine saklamayın
Yılbaşı ertesi detoks önerileri mask
Yılbaşı ertesi detoks önerileri
Kusursuz gülümsemenin şifresi mask
Kusursuz gülümsemenin şifresi
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin mask
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin
Yılbaşı gecesi yediklerinizden pişmanlık duymayın mask
Yılbaşı gecesi yediklerinizden pişmanlık duymayın
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı! mask
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı!
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı! mask
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..." mask
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..."
İnternetten Alışveriş Yapanların Dikkatine: O Alışveriş Sitesinin Verileri Çalındı! mask
İnternetten Alışveriş Yapanların Dikkatine: O Alışveriş Sitesinin Verileri Çalındı!
Altındağ'da İlber Ortaylı izdihamı yaşandı mask
Altındağ'da İlber Ortaylı izdihamı yaşandı
Türkiye'de 2019 yılına damgasını vuran olaylar! mask
Türkiye'de 2019 yılına damgasını vuran olaylar!

GALERİ

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı mask
Keçiören'de Sokak Hayvanlarına Kış Yiyeceği Dağıtıldı
Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı.... mask
Başkent 27 Aralık'ı Bayram Havasında Kutladı....
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL