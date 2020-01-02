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Başkan Altınok: "Teknoloji bilinçli kullanıldığı ölçüde faydalıdır"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geçtiğimiz günlerde belediye personellerimiz için düzenlediğimiz seminerimizi öğrencilerimiz için de düzenledik.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğrencileri teknoloji bağımlılığı ve siber suçlara karşı bilgilendirmek için eğitim seminerleri düzenlemeye başladıklarını belirleterek, “Geçtiğimiz günlerde belediye personellerimiz için düzenlediğimiz seminerimizi öğrencilerimiz için de düzenledik. Teknoloji bilinçli kullanıldığı ölçüde faydalıdır, aksi halde değerlerimizi yozlaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkar.” dedi.

SEMİNERE 750 ÖĞRENCİ KATILDI

Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Suçlar semineri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden eğitimci Polis Orhan Yorulmaz tarafından verildi. Keçiören’de eğitim veren 10 okuldan yaklaşık 750 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde çocuklar ve gençler merak ettikleri konuları öğrenme fırsatı buldular.

“SANAL ORTAMDA DA GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, emniyet birimleriyle iş birliği yaparak sosyal hayatta olduğu kadar sanal ortamda da gençlerin ve vatandaşların güvenliğini sağlama konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “İnsanımızın teknoloji üzerindeki kontrolünü kaybetmesi bireysel veya sosyal anlamda ciddi zararlara sebep olabiliyor. Teknoloji, ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığında bir zaman sonra özellikle gençlerimizi kendisine bağımlı hale getiriyor. Bu bağımlılık da diğer bağımlılıklarda veya uyuşturucu bağımlılığında olduğu gibi olumsuzluklar doğurabiliyor. Tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve geleceğimiz olan gençlerimizi bilinçlendirmek için eğitim seminerlerimiz devam edecek. Keçiören’de görev yapan emniyet birimlerimizle birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün eğitmenlerine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Bugün 09:38 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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