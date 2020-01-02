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Yeni yıla pasaportsuz gidilebilen yerlerde “merhaba” dedik

Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi Enuygun.com yılbaşı tatilinde en çok tercih edilen destinasyonları açıkladı.

Elif Duman
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Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi Enuygun.com yılbaşı tatilinde en çok tercih edilen destinasyonları açıkladı. Buna göre her dört kişiden biri tatilini birleştirmeyi tercih ederken en çok pasaportsuz ve vizesiz gidilebilen yerler için bilet alındı.

Yeni yıla tatille başlangıç yapanlar, yurt dışında en çok pasaportsuz gidilebilen destinasyonları tercih etti.Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi Enuygun.com’dan bilet satın alanlar, yılbaşı tatilinde yurt dışında en çok, pasaportsuz ve vizesiz gidilebilen Kıbrıs, Kiev, Odessa ve Bakü gibi yerlere uçtu. Yurt içinde ise gözde rotalar İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Adana oldu.

Yılbaşı tatilini birleştirip yeni yıla seyahatle girenlerin yurt dışında en çok pasaportsuz ve vizesiz gidilebilen ülkeleri tercih ettiğini belirten Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Kıbrıs, Kiev ve Odessa yılbaşı tatili için en çok bilet sattığımız destinasyonlar oldu. Bu şehirleri Bakü ile Avrupa’nın popüler şehirleri Paris ve Amsterdam izliyor. Yurt içinde ise en çok İstanbul’a seyahat için bilet alındı. Gerek akraba ve tanıdıklarını ziyaret etmek, gerekse bu güzel kenti keşfetmek isteyenler, yeni yıl tatili için İstanbul’a geldi. İstanbul’u İzmir, yılbaşı otel programlarıyla dikkat çeken Antalya, Ankara ve Adana gibi şehirler izledi.” dedi.

Her dört kişiden biri tatilini birleştirdi

Bu sene Enuygun.com’dan bilet satın alanların yüzde 25’inin yılbaşı tatilini birleştirdiğine dikkat çeken Hacıbayramoğlu, “Kullanıcılarımız 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olduğu için 30 - 31 Aralık günleri izin alarak veya yeni yılın ilk günleri olan 2 Ocak Perşembe ve 3 Ocak Cuma günü izin alarak tatillerini birleştirmeyi tercih etti. Böylece yeni yıla kısa soluklu bir tatille merhaba demiş oldular.” açıklamasını yaptı.
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