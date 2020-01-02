Ahmet Ümit’in Yazdığı Masallar Tiyatro Sahnesinde

İstanbul Devlet Tiyatrosunun 2019-2020 sezonu oyunlarından Büyüklere Masallar - Masal Masal İçinde 9 Ocak Perşembe günü Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde başlıyor.

Polisiye roman yazarı Ahmet Ümit’in birbirine bağlanan beş masaldan oluşan, hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden eserini Günay Ertekin tiyatroya uyarladı. Oyunda komşu diyardaki Kör Adam’ın hikayesini dinlemeye giden Padişah ve veziri iki tüccar gibi giyinerek yollara düşerler. Bir sırrı çözmek için diğer bir sırrın izini sürmek zorunda kalan padişah ve vezir sabırla ve merakla günlerce gecelerce yol gidip zaaflarla yoğrulmuş insanoğlunun bir çok hikayesini dinlerler.

Padişah’la beraber Şapkacı’nın, Müezzin’in, Demirci’nin, Kuyumcu’nun, Kör Adam’ın serüvenlerinin peşinde adeta bin bir gece masallarının tadında bir serüvene çıkarız.

7’den 70’e her yaştan izleyiciye seslenen oyunda Doruk Ordu, Nevzat Cengiz, Betül Çevgen, Çağrı Aslan, Gökhan Yıldırım, Ömer Hüsnü Turat, Evren Akyürek, Devran Şanlı, Ceren Narinoğlu, Çağıl Tekten, Onur Ertaman, Alparslan Çağlar, Aykut Söyük, Ecem Alpay, Ihlara Yener, Damla Polat, Handan Ölçener rol alıyor.

Büyüklere Masallar - Masal Masal İçinde 9-10-11-12 Ocak tarihlerinde Küçükçekmece CKSM’de izlenebilir.

Yazan: Ahmet Ümit

Uyarlama & Dramaturgi: Günay Ertekin

Yönetmen: Sabri Özmener

Dekor Tasarımı: Gökhan Yücesal

Kostüm Tasarımı: Burcu Melek Bozan

Işık Tasarımı: Serhat Akın

Müzik: Gürkan Çakıcı

Koreografi: Alpaslan Karaduman