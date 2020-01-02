Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:02 TSİ- Kültür - Sanat G: Bugün 12:04 TSİ

Ahmet Ümit’in Yazdığı Masallar Tiyatro Sahnesinde

İstanbul Devlet Tiyatrosunun 2019-2020 sezonu oyunlarından Büyüklere Masallar - Masal Masal İçinde 9 Ocak Perşembe günü Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde başlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

İstanbul Devlet Tiyatrosunun 2019-2020 sezonu oyunlarından Büyüklere Masallar - Masal Masal İçinde 9 Ocak Perşembe günü Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde başlıyor.

Polisiye roman yazarı Ahmet Ümit’in birbirine bağlanan beş masaldan oluşan, hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden eserini Günay Ertekin tiyatroya uyarladı. Oyunda komşu diyardaki Kör Adam’ın hikayesini dinlemeye giden Padişah ve veziri iki tüccar gibi giyinerek yollara düşerler. Bir sırrı çözmek için diğer bir sırrın izini sürmek zorunda kalan padişah ve vezir sabırla ve merakla günlerce gecelerce yol gidip zaaflarla yoğrulmuş insanoğlunun bir çok hikayesini dinlerler.

Padişah’la beraber Şapkacı’nın, Müezzin’in, Demirci’nin, Kuyumcu’nun, Kör Adam’ın serüvenlerinin peşinde adeta bin bir gece masallarının tadında bir serüvene çıkarız.

7’den 70’e her yaştan izleyiciye seslenen oyunda Doruk Ordu, Nevzat Cengiz, Betül Çevgen, Çağrı Aslan, Gökhan Yıldırım, Ömer Hüsnü Turat, Evren Akyürek,  Devran Şanlı, Ceren Narinoğlu, Çağıl Tekten, Onur Ertaman, Alparslan Çağlar, Aykut Söyük, Ecem Alpay, Ihlara Yener, Damla Polat, Handan Ölçener rol alıyor.

Büyüklere Masallar - Masal Masal İçinde 9-10-11-12 Ocak tarihlerinde Küçükçekmece CKSM’de izlenebilir.

Yazan: Ahmet Ümit

Uyarlama & Dramaturgi: Günay Ertekin

Yönetmen: Sabri Özmener

Dekor Tasarımı: Gökhan Yücesal

Kostüm Tasarımı: Burcu Melek Bozan

Işık Tasarımı: Serhat Akın

Müzik: Gürkan Çakıcı

Koreografi: Alpaslan Karaduman
# KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLİŞKİLİ:
Calaf'ın Aşkı Turandot, Opera Sahnesi'nde mask
Calaf'ın Aşkı Turandot, Opera Sahnesi'nde
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı... mask
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı...
İstanbul’un sinemayla randevusu sona erdi mask
İstanbul’un sinemayla randevusu sona erdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
ATO Başkanı Baran: “Bugünün Ankaralıları olarak aynı ruhla çalışıyoruz” mask
ATO Başkanı Baran: “Bugünün Ankaralıları olarak aynı ruhla çalışıyoruz”
Meraklısı İçin "Öyle Bir Hikaye'"nin gala gösterimi yapıldı mask
Meraklısı İçin "Öyle Bir Hikaye'"nin gala gösterimi yapıldı
Ankara’da yılbaşı eğlence alternatifleri mask
Ankara’da yılbaşı eğlence alternatifleri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan yeni yıl için büyük şölen mask
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan yeni yıl için büyük şölen
Kuğu Gölü Balesi Congresium Sahnesi'nde mask
Kuğu Gölü Balesi Congresium Sahnesi'nde
Başkentliler Red Bull ile unutulmaz bir müzikal deneyim yaşadı mask
Başkentliler Red Bull ile unutulmaz bir müzikal deneyim yaşadı

Bugün 12:02 TSİ - Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Calaf'ın Aşkı Turandot, Opera Sahnesi'nde mask
Calaf'ın Aşkı Turandot, Opera Sahnesi'nde
Ahmet Ümit’in Yazdığı Masallar Tiyatro Sahnesinde mask
Ahmet Ümit’in Yazdığı Masallar Tiyatro Sahnesinde
İstanbul’un sinemayla randevusu sona erdi mask
İstanbul’un sinemayla randevusu sona erdi
Meraklısı İçin "Öyle Bir Hikaye'"nin gala gösterimi yapıldı mask
Meraklısı İçin "Öyle Bir Hikaye'"nin gala gösterimi yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan yeni yıl için büyük şölen mask
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan yeni yıl için büyük şölen
Kuğu Gölü Balesi Congresium Sahnesi'nde mask
Kuğu Gölü Balesi Congresium Sahnesi'nde
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı! mask
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı! mask
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı!
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..." mask
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..."
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı? mask
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı?
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı... mask
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı...
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin mask
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin

GALERİ

Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL