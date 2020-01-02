Market poşetlerine zam yok!

1 Ocak 2019’dan itibaren uygulanmaya başlanan ücretli plastik poşet uygulaması beraberinde pek çok tartışmayı da getirmişti. Sektörde uygulamanın olumsuz etkileri görülmeye devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve plastik sektörü temsilcilerinin 2020 yılı poşet fiyatının belirlenmesi için yaptığı toplantıdan fiyat artışı yapılmaması kararı çıkmıştı. Bu doğrultuda poşetlerden marketlerin aldığı pay 10 kuruştan 7 kuruşa indirilirken GEKAP kesintisi 18 kuruşa yükseltildi böylece tüketicinin ödeyeceği ücret zamlanmayarak 25 kuruş olarak kaldı.

GEKAP kapsamında sadece plastik poşetler zamlanmadı

2019 başında yürürlüğü giren ücretli poşet uygulamasıyla birlikte plastik alışveriş poşetleri 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Kanunda, “Her yıl plastik poşet fiyatlarının ücret tabanı 25 kuruştan az olmamak şartıyla güncellenecektir” ibaresi de bulunuyor. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2020 poşet fiyatının belirlenmesi için düzenlediği toplantı büyük önem taşıyordu. Toplantıda 25 kuruşluk uygulamanın olumsuz etkilerini henüz üzerinden atamayan plastik poşet üreticileri ile tüketicilerin yüzünü güldüren bir karar alındı ve 2020 yılında plastik poşetlerde ücret artışı yapılmadı.Bulunan formül, marketin aldığı pay 10 kuruştan 7 kuruşu çekilirken Geri Dönüşüm Katkı Payı Kesintisi’nin 15 kuruştan 18 kuruşa çıkarılması oldu.Böylece GEKAP kapsamında her türlü ambalaj yeniden değerleme oranı ile yüzde 22.58 oranında zamlanırken sadece plastik poşetler zamlanmamış oldu.

25 kuruşluk ücretli poşet uygulamasının hem plastik poşet üreticilerini hem de tüketicileri zor duruma soktuğunu belirten Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu şunları söyledi; “Bu uygulamadan kimsenin daha fazla olumsuz etkilenmemesi için konunun takipçisi olmaya devam ediyor ve çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fiyat belirleme komisyonu toplantısına TOBB Meclisi, PAGEV Plastik Poşet Üreticileri Komitesi olarak katıldık. Perakendeciler, tüketiciler ve üreticiler açısından olayın tüm boyutlarını değerlendirdik. Toplantıda 25 kuruşluk fiyatın kesinlikle artırılmaması gerektiği noktasında görüş bildirdik. Bakanlığımız da bizlerle görüş birliği içinde bir karar alarak poşet fiyatlarında artışa gitmedi ve 2020 yılı için de 25 kuruş olarak belirledi. Alınan karardan son derece mutluyuz, desteği olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz.”

Yeni yılda plastik poşetten market kasalarına 10 kuruş değil 7 kuruş gidecek

Yeni yıl ile birlikte market kasalarına giden payın 7 kuruşa düştüğünü belirten Yavuz Eroğlu; “En başından bu yana ücretli poşet uygulamasının marketlere gelir kapısı olmasına karşıyız. Geri Kazanım Katkı Payı’na ilişkin yönetmeliğe göre fiyatlar her yıl Maliye’nin belirleyeceği paya göre artırılıyor. Bu yıl da tüketici hiçbir şey değişmeden 25 kuruşa poşet alacak. Fakat poşeti satan perakendeciye kalan 10 kuruş 7 kuruşa düşerken devlete aktarılan 15 kuruş ise 18 kuruşa yükseldi.” diye konuştu.