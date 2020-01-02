Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:48 TSİ- Belediye G: Bugün 15:50 TSİ

Polatlı ilçesinde su kesintisi

Polatlı ilçesine su temini sağlayan ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle, 2 Ocak perşembe günü saat 08.00’den başlayarak 3 Ocak cuma günü saat 17.00’a kadar su kesintisi uygulanacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Polatlı ilçesine su temini sağlayan ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle ilçede, 2-3 Ocak 2020 tarihleri arasında su kesintisi uygulanacak.               

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), ana isale iletim hattında yaşanan arıza nedeniyle ilçeye; 2 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 08.00’den 3 Ocak Cuma günü (yarın) saat 17.00’a kadar su veremeyecek.

TANKERLERLE SU TAKVİYESİ SAĞLANIYOR

Yüzükbaşı İçme Suyu Tesislerinden Polatlı İlçesine su temin edilen 1200’lük çelik boruda meydana gelen arızanın giderilmesi için ASKİ ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden yetkililer, arızanın giderilmesinin ardından ilçeye 3 Ocak Cuma günü saat 17.00’den itibaren su verilmeye başlanacağını kaydettiler.

Polatlıların su kesintisinden etkilenmemesi için ASKİ, tankerlerle ilçeye su takviyesinde bulunuyor.

ACİL POLATLI İLETİM HATTININ YAPILMASI GEREKİYOR

ASKİ yetkilileri, Polatlı içme suyu ana iletim hattında meydana gelen arıza hakkında şu bilgileri verdiler:

“Polatlı ilçesinin içme suyu 83 kilometre mesafedeki Yüzükbaşı mevkiinde açılan kuyulardan sağlanmaktadır. İletim Hattı 1993 yılında İller Bankası tarafından inşa edilen 1200 mm çaplı ve 83 kilometre uzunluğunda çelik boru hattından oluşmaktadır. İnşaat sırasında katodik koruma yanlış bağlandığı ve elde edilen kuyu suyu korrozif özellikte olduğu için boru hattı erkenden yıpranmış olup sık sık arızalar meydana gelmektedir. Diğer taraftan mevcut kuyuların hem verimi düşmüş hem de tuzlanmalar meydana gelmiştir.”

İvedik-Polatlı boru hattının acilen inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken ASKİ yetkilileri, ömrünü tamamlamış olan kuyular yerine Polatlı’ya Ankara’dan daha kaliteli su ileten boru hattının inşa edilmesinin zaruri olduğunu vurguladılar.

Polatlı halkının kesintisiz ve kaliteli su içebilmesi için İvedik-Polatlı boru hattının yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden yetkililer, “Hattın yenilenmesi için mevcut finansman kaynakları yetersiz kalıyor. Bu nedenle hattın yapımı için acil olarak kredi temini gerekiyor. Bu konu daha önce Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek, reddedildi. Buna rağmen Büyükşehir Belediyesi, bu bölgedeki boru hattını en kısa sürede kendi öz kaynaklarıyla yapacak. Planlı olmayan su kesintisi nedeniyle vatandaşlarımızdan özür dileriz.”

SU VERİLEMEYECEK YERLER  

Polatlı ilçesine iki gün süreyle su verilemeyecek yerler şöyle:     

- İlçe Merkez Mahalleleri:

Cumhuriyet, Çamlıca, Esentepe, Fatih, Gazi, Gülveren, İstiklal, Kurtuluş, Mehmet Akif, Şehitlik, Şentepe, Yeni ve Zafer Mahalleleri

- Kırsal mahalleler:

İğciler, Karailyas, Beylikköprü-Eskipolatlı, Karahamzalı, Kocahacılı, Gümüşyaka, Karapınar, Basri, Ömerler, Sazılar ve Yassıhöyük Mahalleleri
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Karar alıcılara "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi mask
Karar alıcılara "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi
Mahalle Buluşmaları’nın yeni adresi Ekin Mahallesi mask
Mahalle Buluşmaları’nın yeni adresi Ekin Mahallesi
Pursaklar’da Sertifika heyecanı mask
Pursaklar’da Sertifika heyecanı
Keçiören’deki ibadethaneler yeni yıla daha temiz girdi mask
Keçiören’deki ibadethaneler yeni yıla daha temiz girdi
Çankaya’nın dev Gençlik Merkezinde çalışmalar başladı mask
Çankaya’nın dev Gençlik Merkezinde çalışmalar başladı
Online kan bankası hizmete girdi mask
Online kan bankası hizmete girdi
Mamak'ta 3 bin 275 çift nikah masasına oturdu mask
Mamak'ta 3 bin 275 çift nikah masasına oturdu
Kedi evi iki günde teslim edildi mask
Kedi evi iki günde teslim edildi
İkinci Bahar'da "Mucize 2 Aşk" mask
İkinci Bahar'da "Mucize 2 Aşk"

Bugün 15:48 TSİ Ankara/ Polatli- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Karar alıcılara "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi mask
Karar alıcılara "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi
Mahalle Buluşmaları’nın yeni adresi Ekin Mahallesi mask
Mahalle Buluşmaları’nın yeni adresi Ekin Mahallesi
Pursaklar’da Sertifika heyecanı mask
Pursaklar’da Sertifika heyecanı
Keçiören’deki ibadethaneler yeni yıla daha temiz girdi mask
Keçiören’deki ibadethaneler yeni yıla daha temiz girdi
Mamak'ta 3 bin 275 çift nikah masasına oturdu mask
Mamak'ta 3 bin 275 çift nikah masasına oturdu
Başkan Altınok: "Teknoloji bilinçli kullanıldığı ölçüde faydalıdır" mask
Başkan Altınok: "Teknoloji bilinçli kullanıldığı ölçüde faydalıdır"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı! mask
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı! mask
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı!
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..." mask
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..."
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı? mask
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı?
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı... mask
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı...
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin mask
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin

GALERİ

Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL