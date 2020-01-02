Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:59 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:00 TSİ

ATO Başkanı Baran KDV ve faiz indirimini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Mobilyada KDV indirimi üyelerimizin de talebiydi. İndirim haberi sektöre yeni yıl hediyesi oldu.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mobilya sektöründe 2018 ve 2019 yılının belirli döneminde geçici olarak uygulanan KDV indiriminin kalıcı hale getirilmesinin sektörün talebi olduğunu belirterek, “Mobilyada KDV indirimi üyelerimizin de talebiydi.  Bu talebin değerlendirilerek KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesi ayrıca kamu bankalarının esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini yıllık yüzde 12’den 9’a indirmesi reel sektöre yeni yıl hediyesi oldu. İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi olmuştur.” dedi. Baran, indirim kararları için hükümete, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ve kamu bankalarına ATO üyeleri adına teşekkür etti.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan mobilya sektöründeki KDV indirimi ile kamu bankalarının faiz indirimi kararlarını değerlendirdi. Geçtiğimiz son iki yıl geçici olarak gerçekleştirilen KDV indirimlerinin mobilya sektörü cirolarına pozitif yansıdığını hatırlatan Baran, “Ankara’da mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ATO’nun 27 no’lu Halı, Mobilya, İmalat, Dekorasyon ve Satıcıları Meslek Komitesi’ne kayıtlı. Daha önce KDV indirimleri olduğunda Komitemiz, indirimin kalıcı olması yönünde talepte bulunmuştu. ATO Yönetimi olarak bu talebi ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak iletmiştik. Sayın Albayrak’ın sektörün beklentilerini dikkate aldıklarını söylemesi bizi ziyadesiyle sevindirdi. Ankara Siteler, mobilya üretiminde önemli bir merkez. KDV indirimi, mobilya sektörünün hareketlenmesinin yanı sıra istihdamın artmasına da etki edecektir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Kamu bankalarının esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini yıllık yüzde 12’den yüzde 9’a indirmesinin de piyasalara canlılık verecek bir adım olduğunu ifade eden Baran, “2018 yılının ortalarında yaşadığımız döviz kuru dalgalanmalarıyla başlayan süreçte kamu bankaları reel sektörün en önemli destekleyicisi oldu. Üreten, ticaret yapan kesime kaynak sağlayan kamu bankaları ekonominin en kritik sürecinin daha rahat atlatılmasını sağladı. Özel bankaların da aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Bugün 15:59 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FLAŞ İDDİA: Poşet Fiyatlarına Zam Yapıldı! mask
FLAŞ İDDİA: Poşet Fiyatlarına Zam Yapıldı!
Milyonlarca Çalışanın Dikkatine: %15 Zam! mask
Milyonlarca Çalışanın Dikkatine: %15 Zam!
Market poşetlerine zam yok! mask
Market poşetlerine zam yok!
TÜGİAD Genel Başkanı "işsizlik Türkiye'nin en önemli sorunu" mask
TÜGİAD Genel Başkanı "işsizlik Türkiye'nin en önemli sorunu"
2019 yılının ekonomi karnesi açıklandı mask
2019 yılının ekonomi karnesi açıklandı
Milyonlarca tüketici daha ucuza elektrik kullanabilecek mask
Milyonlarca tüketici daha ucuza elektrik kullanabilecek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı! mask
Cani Anne Hastanedeki Oğlunun Serumuna Dışkı Kattı!
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı! mask
Böyle Anne Olmaz Olsun: Engelli Kızına Zorla Fuhuş Yaptırdı!
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..." mask
Kocasını Öldüren Kadının Cinayet Sebebi Pes Dedirtti: "Misafirlerin Yanında..."
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı? mask
Masterchef Türkiye 2019 Finalini Kim Kazandı?
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı... mask
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı...
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin mask
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin

GALERİ

Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL