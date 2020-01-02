FLAŞ İDDİA: Poşet Fiyatlarına Zam Yapıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiş durumda. Yönetmeliğin 5. Bölümü'ne göre, çevreyi kirletmekte olan atıklar için tahsilatı gerçekleştirilen "geri kazanım katılım payı" ücretlerine yeniden değerleme oranı kadar yani %22.58 oranında zam yapılarka fiyatların artırılması bekleniyor.

2020 Yılında Poşet Fiyatları Ne Kadar?

Söz konusu yönetmeliğin maddelerine göre, marketlerde satılmakta olan plastik poşet fiyatlarının 25 kuruştan, 30 kuruşa yükseltilmesi beklenirken; sosyal medyayı çalkalayan iddialarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı tarafından yalanlama geldi.

Bakan Yardımcısından Yalanlama

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, sosyal medyada büyük yankı uyandıran; marketlerde satılan poşetlere %23'lük zam uygulanarak 0.30 TL olacağıyla ilgili iddiaları yalanladı ve poşetlerin 2020 yılı içerisinde de 0.25 TL'den satılacağını ifade etti.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, gelen tepkiler sebebiyle böyle bir karar alındığını; eğer tepki gösterilmeseydi yine poşetlerin 30 kuruş olarak satılacağını iddia ettiler ve oldukça büyük bir kamuoyu oluşturarak, Twitter gündeminde 1.sıraya yükseldiler.

Bakan yardımcısının yaptığı açıklamaya göre bu yıl içerisinde poşete herhangi bir zam olmayacağı ifade edildi. Fakat gelecek aylar içerisinde herhangi bir şekilde zam yapılabilir. Çünkü yönetmelikte, yeniden değerleme oranınca poşet gibi diğer tüm geri kazandırılabilir ürünlere zam yapılacağı yazıyor. Market poşetleri bu yönetmeliğin dışında bırakıldı fakat istenildiği zaman herhangi bir ek müdahalede bulunmadan zam yapılabilir. Çünkü yönetmelikte "poşet haricinde" demiyor. Bakan Yardımcısı bunu belirtiyor.

Poşet uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş ve milyonlarca kişinin tepksini almıştı. Uygulamanın devam ettiği fakat zam yapılmayacağı vurgulandı.