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Gelin Adayı Hanife Tekrar Kapandı: Ne Yapmaya Çalışıyor?

Zamanında izdivaç programlarıyla adını sık sık duyuran ve büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran "Gelin adayı Hanife" olarak tanınan Hanife Gürdal, 2019 yılı yaz aylarında başörtüsünü çıkarıp; bikini giydiği fotoğraflar paylaşarak oldukça büyük tepkiler almıştı. Kısa süre önce evlenen Hanife Gürdal, tekrardan başörtüsü takarak eşiyle poz verdi. Gürdal, eşiyle birlikte çekindiği fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden takipçilerine iletti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Bundan uzun yıllar önce katılım gerçekleştirdiği evlilik programlarıyla birlikte adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran ve iki hafta önce oldukça ani bir karar altına imza atarak fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile dünya evine girme kararı alan Gelin Adayı Hanife olarak tanınan Hanife Gürdal, tekrardan kapandı.

Yeniden Kapandı İddiası

Sosyal medyada oldukça aktif olan ve sık sık magazin gündeminde kendisine yer bulan Hanife Gürdal, 2019 yılı yaz aylarında radikal bir karar altına imza atarak başörtüsünü çıkardı ve bikinili fotoğraflar paylaşmaya başladı. Başını açtığından ve aniden açık fotoğraflar paylaştığı için oldukça uzun süre gündemde kalan ve yüzbinlerce kişi tarafından tepki alan Hanife Gürdal, dün Instagram hesabının hikayeler bölümünden yeni bir fotoğraf paylaştı. Eşi Kemal Ayvaz ile çekilen fotoğrafında Gürdal'ın baş örtüsü dikkat çekti.

"Ne Yaptık Biz?"

Hanife, çekindiği fotoğrafının üzerine "Ne Yaptık Biz?" notunu ekledi. Yaptığı her paylaşımla kendine magazin gündeminde yer bulmayı başaran gelin adayı Hanife olarak tanınan Hanife Gürdal, yaptığı bu paylaşımla birlikte yeniden kapandığıyla ilgili bir çok iddia ortaya atılmasına sebep oldu.

İddiaların Yalan Olduğunu Söylemişti 

Apar topar evlenme kararı almasıyla birlikte yine günlerce gündemde kalan gelin adayı Hanife olarak tanınan Hanife Gürdal'ın ailesinin bu evliliğe herhangi bir şekilde onayları olmadığı, hatta kızlarının nikahına dahi katılım gerçekleştirmediği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yılbaşında bir paylaşım altına imza atan gelin adayı Hanife, nikahta çekilen aile fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaşarak; iddiaların yalan olduğunu ve ailesinin rızasının olduğunu kanıtlamıştı. 

Bugün 17:47 TSİ - Magazin

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