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Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürecek olan Osmanlıspor, Antalya’da çalışmalara başladı.

Elif Duman
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Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıkları için bugün Antalya’da topbaşı yaptı. Antalya’nın Belek beldesinde bulunan Kaya Otel’de 10 günlük bir kamp dönemi geçirecek olan başkent ekibi, kaldığı süre zarfında 3 de hazırlık maçı oynayacak.

Kampın ilk gününde otelin sahasında Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla başlayan antrenman koşuyla devam etti. Daha sonra isabetli pas organizasyonunda bulunan mor-sarılı ekip kısa süreli koşunun ardından 6’ya 3 top kapma oyunu oynadı. Günün tek çalışması soğuma koşusu ve açma-germe egzersizleriyle son buldu.

Taşdemir’e sürpriz kutlama

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 46 yaşına girdi. Akşam yemeğinde kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra; iyi, verimli, sakatlıktan uzak bir kamp dönemi geçirme temennisinde bulunan tecrübeli teknik adam, takımın genç oyuncularından Erdem Çetinkaya’nın elinden doğum günü pastasından yedi.
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