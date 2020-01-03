Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı

Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıkları için bugün Antalya’da topbaşı yaptı. Antalya’nın Belek beldesinde bulunan Kaya Otel’de 10 günlük bir kamp dönemi geçirecek olan başkent ekibi, kaldığı süre zarfında 3 de hazırlık maçı oynayacak.

Kampın ilk gününde otelin sahasında Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla başlayan antrenman koşuyla devam etti. Daha sonra isabetli pas organizasyonunda bulunan mor-sarılı ekip kısa süreli koşunun ardından 6’ya 3 top kapma oyunu oynadı. Günün tek çalışması soğuma koşusu ve açma-germe egzersizleriyle son buldu.

Taşdemir’e sürpriz kutlama

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 46 yaşına girdi. Akşam yemeğinde kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra; iyi, verimli, sakatlıktan uzak bir kamp dönemi geçirme temennisinde bulunan tecrübeli teknik adam, takımın genç oyuncularından Erdem Çetinkaya’nın elinden doğum günü pastasından yedi.