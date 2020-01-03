Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:47 TSİ- Belediye G: Bugün 12:13 TSİ

Sincan’da “Gençlerle Baş Başa” programı devam ediyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Gençlerle Baş Başa” programına devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Her hafta bir lisede öğrencilerle buluşan Başkan Ercan, bu kez Özel Karacan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Fikir alışverişinde bulunan Başkan Murat Ercan, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan her hafta bir lisede öğrencilerle buluşuyor. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Murat Ercan, onlarla sohbet ediyor, deneyimlerini paylaşıyor.

Bu hafta Özel Karacan Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Murat Ercan, gençlerin fikirlerine çok önem verdilerini ifade etti. “Gençlerin fikirleri, talepleri, şehir için öngörüleri çok kıymetli. Fikirlerimizi gençlerle paylaşmak bizim için bir ayrıcalıktır.” açıklamasında bulundu. 

“40. PROGRAMIMIZI YAPIYORUZ”

Gençlerle Baş Başa” programının 40.’sını yaptıklarını belirten Başkan Ercan, “40. programımızı yapıyoruz. Her hafta bir lisemizde gençlerle sohbet programımızı aksatmadan devam ettiriyoruz.” dedi.

GENÇLERLE İLGİLİ PROJELER

Sincan’ı sanatın ve kültürün merkezi yapmak istediklerini söyleyen Başkan Murat Ercan, “Mahalle konaklarımızın sayısını arttırdık. 5 tane daha yaptık son 1 yıl içerisinde. Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’ni yapıyoruz, inşaatı devam ediyor. İçerisinde 2 bin 560 kişilik konferans salonu olan, gençlere yönelik çok sayıda fonksiyonel mekanları olan merkezimiz yükseliyor. Tiyatrosundan sinemasına kadar, kütüphanesinden okuma salonlarına kadar birçok mekân var. Benzer bir merkezi Fatih’te yapıyoruz. 3 tane millet kıraathanesi açtık. Yüzlerce genç ders çalışma imkanı bulabiliyorlar.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Murat Ercan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut'ta tesis isimlerinde Türk vurgusu dikkat çekiyor mask
Etimesgut'ta tesis isimlerinde Türk vurgusu dikkat çekiyor
2020 yılının ilk Meclis Toplantısı’nda önemli mesajlar mask
2020 yılının ilk Meclis Toplantısı’nda önemli mesajlar
Başkan Altınok: "Erken teşhis için vakit kaybetmeyelim" mask
Başkan Altınok: "Erken teşhis için vakit kaybetmeyelim"
Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor mask
Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor
Çocuk Müzesi yılın ilk misafirlerini ağırladı mask
Çocuk Müzesi yılın ilk misafirlerini ağırladı
Fatma Şahin, Başkan Yaşar'ı ziyaret etti mask
Fatma Şahin, Başkan Yaşar'ı ziyaret etti
Altınok: "Hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir çalışma yürütüyoruz" mask
Altınok: "Hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir çalışma yürütüyoruz"
Mamak’ın bir yıllık asfalt bilançosu mask
Mamak’ın bir yıllık asfalt bilançosu
Altın kalpli kadınlar mask
Altın kalpli kadınlar
Polatlı ilçesinde su kesintisi mask
Polatlı ilçesinde su kesintisi

Bugün 09:47 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Etimesgut'ta tesis isimlerinde Türk vurgusu dikkat çekiyor mask
Etimesgut'ta tesis isimlerinde Türk vurgusu dikkat çekiyor
Başkan Altınok: "Erken teşhis için vakit kaybetmeyelim" mask
Başkan Altınok: "Erken teşhis için vakit kaybetmeyelim"
Polatlı ilçesinde su kesintisi mask
Polatlı ilçesinde su kesintisi
Karar alıcılara "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi mask
Karar alıcılara "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi
Mahalle Buluşmaları’nın yeni adresi Ekin Mahallesi mask
Mahalle Buluşmaları’nın yeni adresi Ekin Mahallesi
Pursaklar’da Sertifika heyecanı mask
Pursaklar’da Sertifika heyecanı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin mask
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı... mask
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı...
Geniz eti yüz şeklinden okul başarısına kadar çocukları etkiliyor mask
Geniz eti yüz şeklinden okul başarısına kadar çocukları etkiliyor
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış! mask
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış!
Kedi evi iki günde teslim edildi mask
Kedi evi iki günde teslim edildi
Başkan Fethi Yaşar'dan 2020 Mesajı mask
Başkan Fethi Yaşar'dan 2020 Mesajı

GALERİ

Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL