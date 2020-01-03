Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:59 TSİ- Belediye G: Bugün 10:46 TSİ

Altınok: "Hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir çalışma yürütüyoruz"

Keçiören Belediyesi ile Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hükümlülerin kamu yararına çalışması konusunda geliştirilen işbirliği devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Keçiören Belediyesi ile Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hükümlülerin kamu yararına çalışması konusunda geliştirilen işbirliği devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hükümlülerimizin tekrar suç işlemesini önlemek, mağdur olan vatandaşa verilen zararın azalmasına yardımcı olmak ve cezalara alternatif olacak çalışmalarla hükümlüleri topluma yeniden kazandırmak için Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile gayet verimli bir çalışma yürütüyoruz.” dedi.

HÜKÜMLÜLER BİRÇOK ALANDA ÇALIŞIYOR

20 Temmuz 2005 tarihinde 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile kurulan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması için Keçiören Belediyesi ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hükümlülerin ihtiyaç duydukları eğitimler verilerek daha sonra Keçiören Belediyesi bünyesinde çeşitli iş kollarında kamu yararına çalışmalarına imkân sağlanıyor. Hükümlüler, Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler ve Fen İşleri müdürlükleri tarafından yürütülen ağaç dikim, çevre düzenleme ve inşaat işleri gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyor.

“TOPLUMUN FAYDASINA OLAN BİR UYGULAMADIR”

Başkan Altınok, hükümlülerin kamu yararına yaptığı çalışmaları isabetli bir adım olarak değerlendirerek, “Mahkemelerimizin verdiği kararlar doğrultusunda belli bir süre denetimli serbestlikten faydalanan sanık veya hükümlüler devlet kurumlarının ihtiyaç duyulan alanlarında çalıştırılması toplum faydasına olan bir uygulamadır. Bizlerde bu konuda elimizden gelen desteği ve iş birliğini yapıyoruz.” diye konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut'ta tesis isimlerinde Türk vurgusu dikkat çekiyor mask
Etimesgut'ta tesis isimlerinde Türk vurgusu dikkat çekiyor
2020 yılının ilk Meclis Toplantısı’nda önemli mesajlar mask
2020 yılının ilk Meclis Toplantısı’nda önemli mesajlar
Başkan Altınok: "Erken teşhis için vakit kaybetmeyelim" mask
Başkan Altınok: "Erken teşhis için vakit kaybetmeyelim"
Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor mask
Çankaya Evlerinde yeni dönem Ocak'ta başlıyor
Çocuk Müzesi yılın ilk misafirlerini ağırladı mask
Çocuk Müzesi yılın ilk misafirlerini ağırladı
Fatma Şahin, Başkan Yaşar'ı ziyaret etti mask
Fatma Şahin, Başkan Yaşar'ı ziyaret etti
Mamak’ın bir yıllık asfalt bilançosu mask
Mamak’ın bir yıllık asfalt bilançosu
Sincan’da “Gençlerle Baş Başa” programı devam ediyor mask
Sincan’da “Gençlerle Baş Başa” programı devam ediyor
Altın kalpli kadınlar mask
Altın kalpli kadınlar
Polatlı ilçesinde su kesintisi mask
Polatlı ilçesinde su kesintisi

Bugün 09:59 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Etimesgut'ta tesis isimlerinde Türk vurgusu dikkat çekiyor mask
Etimesgut'ta tesis isimlerinde Türk vurgusu dikkat çekiyor
Başkan Altınok: "Erken teşhis için vakit kaybetmeyelim" mask
Başkan Altınok: "Erken teşhis için vakit kaybetmeyelim"
Polatlı ilçesinde su kesintisi mask
Polatlı ilçesinde su kesintisi
Karar alıcılara "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi mask
Karar alıcılara "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi
Mahalle Buluşmaları’nın yeni adresi Ekin Mahallesi mask
Mahalle Buluşmaları’nın yeni adresi Ekin Mahallesi
Pursaklar’da Sertifika heyecanı mask
Pursaklar’da Sertifika heyecanı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin mask
Unutkanlığa karşı 10 etkili besin
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı... mask
MHP Lideri Bahçeli'den 2020 Mesajı...
Geniz eti yüz şeklinden okul başarısına kadar çocukları etkiliyor mask
Geniz eti yüz şeklinden okul başarısına kadar çocukları etkiliyor
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış! mask
Hamilelikte doğru sanılan 10 yanlış!
Kedi evi iki günde teslim edildi mask
Kedi evi iki günde teslim edildi
Başkan Fethi Yaşar'dan 2020 Mesajı mask
Başkan Fethi Yaşar'dan 2020 Mesajı

GALERİ

Başkent'in duvarlarına renk geliyor… mask
Başkent'in duvarlarına renk geliyor…
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi mask
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası mask
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2 Ocak - 5 Ocak Haftası
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı" mask
"Düğünde halay başı, cenazede gözyaşı"
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek mask
Başkan Yaşar'dan yerli sanayiye destek
Eğlence Mekanları Denetlendi mask
Eğlence Mekanları Denetlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL