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Fatma Şahin, Başkan Yaşar'ı ziyaret etti

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Elif Duman
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti. Belediye hizmetleri konusunda görüş alışverişi yapan başkanlar, belediye gelirlerindeki düşüşten yakınarak yasanın bir an önce düzenlenerek çıkarılması gerektiği mesajını verdi.

Belediyeler yakında çöp toplayamaz

Yenimahalle’de yapılanlar ve devam eden yatırımlarla ilgi Şahin’e bilgi veren Başkan Yaşar “Ben ticaretten geliyorum. Bürokrat değilim. Her gün gelirimi giderimi incelerim, hesabımı bilirim. Ama belediye giderleri anormal artıyor. Özellikle son 2 senedir durum çok daha kötü. İşçiye, memura zam yapılıyor, mazota, elektriğe, doğalgaza aldığımız bütün girdilere zam yapılıyor ama gelirlerimiz hep düşüyor. En hesaplı kitaplı giden bir belediye olarak ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu yükle devam edersek belediyeler yakında çöp toplayamaz. Belediye gelir yasası mutlaka bir an evvel çıkmalı.” dedi.

İnsanların gönlüne girmek kolay değil

İlçedeki yatırımları maketleri üzerinden de tek tek inceleyen Başkan Fatma Şahin de “Millet sizi seviyor. Dışardan bakınca bu çok net görünüyor. İnsanların gönlüne girmek kolay değil. Gönüllere girmişsiniz ki Yenimahalle’de 3’üncü döneminiz. Sizi tebrik ediyorum. 2 dönemdir de birlikte çalışıyoruz. Çözüm odaklı, insani değerlere kıymet veren duruşunuzla sizden çok memnunuz. Belediye yasası konusunda tüm sıkıntıları paylaşıyoruz. Sorun hepimizin sorunu. İnşallah, birlikte hareket ederek en kısa zamanda çözüme kavuşmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda günün anısına Başkan Şahin, Yaşar’a Antep’in meşhur bakır işçiliğinden çorba servisi hediye ederken; Başkan Yaşar da Şahin’e YENİMEK kursiyerlerinin yaptığı el emeği çini vazo hediye etti. 
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Bugün 10:38 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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