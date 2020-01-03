Çocuk Müzesi yılın ilk misafirlerini ağırladı

Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, yeni yılın ilk minik konuklarını ağırladı. Müzede unutulmaz anlar yaşayan Dr. Ümit Yaşar Ortaokulu öğrencileri, Türkiye’nin ilk interaktif çocuk müzesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde yeni yılı da coşkuyla kutladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın 2017 yılında çocuklara armağan ettiği müzede, Dr. Ümit Yaşar Ortaokulu’ndan gelen çocuklar keyif dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Yeni yıla keşfederek girdiler

Yıl boyunca çocuklara ev sahipliği yapan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, yeni yıla da çocuklarla birlikte “Merhaba” dedi. Pinokyo ve Doğruluk alanında interaktif olarak Pinokyo masalını canlandıran çocuklar, sonrasında Planetaryum ve Uzay Merkezi alanında gezegenleri daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Yeni yıl pastasını hep birlikte kestiler

Atölyede yeni yıl çerçevelerini tasarlayan çocuklar, etkinlik atölyesine geçerek müze ekibiyle birlikte pasta kesti. Çocuklar, kağıtlara yazdıkları dileklerini dilek ağacına astı. Müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen çocuklar, belediye tarafından hediye edilen ‘Nutuk’ kitaplarıyla müzeden mutlulukla ayrıldı.