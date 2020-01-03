Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN’in 2019 - 2020 Sonbahar / Kış sezonu ürünlerinde %50’e varan indirim veya Paracık avantajı sunan Büyük BEYMEN İndirimi başladı.
Beymen Collection ve Academia markalarının yanı sıra, Dolce Gabbana, Valentino, Bottega Veneta, Balenciaga, Celine, Etro, Corneliani, Canali, Isaia, Kiton, Jimmy Choo, Sergio Rossi’nin aralarında yer aldığı 900’ü aşkın dünyaca ünlü moda markasının 2019 - 2020 Sonbahar / Kış hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarında geçerli olan indirim, modaseverlere %50’e varan indirim veya Paracık avantajı sunuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz