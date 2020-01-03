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2020 yılının ilk Meclis Toplantısı’nda önemli mesajlar

Pursaklar Belediye Meclisi’nin Ocak ayı Meclis Toplantısının ilk oturumu Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Başkanlığı’nda yapıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen meclis toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ertuğrul Çetin, geçen yılın değerlendirmesinin ardından, 2020 yılında adından söz ettirecek projeler ve hizmetlerle yoğun geçeceğini belirtti.

İlçeyi vatandaşlarla birlikte yönettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘ Pursaklar Belediyesi olarak eğitim, kültür, sanat, üst yapı, yol, kaldırım, spor ve sağlık hizmetine büyük önem veriyoruz. Yapılan çalışmaların, projelerin ve hizmetlerin hayat bulmasında en büyük pay ilçemizi birlikte yönettiğimiz hemşehrilerimiz ile siz kıymetli meclis üyelerimizsiniz. Bundan sonra da hep birlikte omuz omuza güzel işlere imza atacağız. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimize, projelerimize ve çalışmalarımıza hız katarak devam edeceğiz. Şehrimiz için önemli kararların alınacağı ve yatırımların önünün açılacağı meclis toplantılarımızda alacağımız kararların hayırlar getirmesini diliyorum.’’ dedi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in konuşmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. Komisyonlardan gelen raporlar ve müdürlüklerden gelen teklifler değerlendirilerek karara bağlandı.

 
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Bugün 11:26 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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