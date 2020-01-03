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3 milyon kişi stadyumları doldurdu

2019-2020 futbol sezonunun ilk 17 haftası geride kalırken, Süper Lig’de seyirci ortalaması 14 bine yaklaştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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2019-2020 futbol sezonunun ilk 17 haftası geride kalırken, Süper Lig’de seyirci ortalaması 14 bine yaklaştı. Süper Lig’de 18 takımın 17 hafta boyunca oynadığı 153 karşılaşmayı, toplam 2 milyon 107 bin kişi stadyumlarda izledi. TFF 1.Lig’in seyirci ortalaması %13,22 oranında artarken, her iki ligde mücadele eden takımların bu sezonki tüm maçlarını toplam 3 milyon 64 bin kişi stadyumlarda takip etti.

En fazla seyirci ortalaması Fenerbahçe’nin

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 35.801 ortalama ile Süper Lig ekipleri içerisinde seyirci ortalaması en yüksek takım olan Fenerbahçe, bu sezonun ilk 17 haftasında da liderliği kimseye bırakmadı. Sarı lacivertliler, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde ev sahibi oldukları 8 maçta, 38.901 seyirci ortalaması ile “ Süper Lig’in ilk 17 haftasında en fazla seyirci ortalamasına sahip kulübü” ünvanını korudu.

TFF 1.Lig’de yüzde 13,22’lik seyirci artışı

2019-2020 sezonunun ilk yarısında, TFF 1.Lig’in seyirci sayısında yüzde 13,22 oranında artış yaşandı. 17 haftada 370 bine yakın maç bileti satılırken, 430 binden fazla futbolsever tribünlerden maçları takip etti. Bir önceki sezonun ilk 17 haftası ile kıyasladığımızda, seyirci ortalamasındaki yükselişte 2018-2019 sezonu sonunda Süper Lig’den TFF 1.Lig’e düşen ve bu sezon TFF 1.Lig’de mücadele eden Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor kulüplerinin tribün potansiyellerinin büyük etkisi oldu.Her üç kulüp de geçen sezona oranla bu sezon tribün doluluk oranlarında düşüş yaşasa da,özellikle Bursaspor’un 12 bine, Erzurumspor’un ise 6500’e yaklaşan seyirci ortalamaları ligin genel seyirci istatistiklerini pozitif anlamda etkiledi.

1 milyon barajını ilk aşan kulüp Galatasaray oldu

5,1 milyonu geride bırakan Passolig Kart liginde, Galatasaray, sezon başında 1 milyon kart adedini aşan ilk kulüp oldu. 2 Ocak 2020 tarihine göre, Passolig Kart sayısı 1 milyon 55 bine ulaşan Galatasaray’ı 976 bin 820 adetle Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş 796 bin 332 ile üçüncü sırada, Trabzonspor ise 299 bin 220 ile dördüncü sırada yer aldı.

Cep telefonu ile maça giriş oranı yüzde 25

2018-2019 futbol sezonunun ilk 17 haftasında Süper Lig maçlarını stadyumlarda izleyen taraftarların yüzde 20’si maçlara Passo Mobil Uygulaması’nı kullanarak cep telefonları ile giriş yaparken, bu sezon maçlara cep telefonlarıyla giriş yapan taraftarların oranı yüzde 25’e yükseldi. Dört büyüklerin taraftarlarının maçlara cep telefonları ile giriş yapma oranı yüzde 28’den yüzde 42’ye yükselirken, dört büyükleri yüzde 32’lik oranla Medipol Başakşehir FK, yüzde 31’lik oranla Gençlerbirliği ve yüzde 27’lik oranla Göztepe taraftarları takip etti.
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